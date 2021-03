Iprodich: Hasta el 31 de marzo sigue el registro de vacunación contra Covid-19

Para personas con Certificado Único de Discapacidad, con factores de riesgo, de entre 18 y 59 años.

El Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH) informa que hasta el miércoles 31 de marzo inclusive sigue abierto el Registro de Vacunación contra el COVID-19 para personas con discapacidad con factores de riesgo, entre 18 y 59 años que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

“Es una primera etapa que llevamos adelante en coordinación con el Ministerio de Salud para el colectivo de la discapacidad con factores de riesgo que no estén institucionalizadas”, señaló el presidente del IPRODICH José Lorenzo.

El organismo recepcionará las solicitudes, de lunes a viernes de 8 a 16, de forma telefónica (3624-749224/749102/-338600) y por formulario digital (https://forms.gle/8v2VdeaBPNVtLtXY9).

Luego enviará el Registro al Ministerio de Salud, que dispondrá de los turnos en la Web www.elijovacunarme.chaco.gob.ar.

Después de unos días de registrarse, la persona deberá consultar su turno con DNI en www.elijovacunarme.chaco.gob.ar

En esta instancia de vacunación solo se contemplan a personas con discapacidad con los siguientes factores de riesgo: mental, diabetes, cardíaco, renal, respiratorio e inmuno suprimido. “En instancias venideras, siempre y cuando existan stocks de vacunas y la cartera de salud así lo disponga, podremos avanzar con la otra parte de éste importante colectivo social que no tenga factores de riesgo”, sostuvo.

Requisitos para registrarse

• Tener Certificado Único de Discapacidad (si no lo tenés, comunícate al 3624-620073);

• Ser una persona con discapacidad con factor de riesgo (Diabetes, Cardíaco, Renal, Respiratoria, Inmuno Suprimido y Mental);

• Tener entre 18 y 59 años (no estar embarazada, y no formar parte de una institución u ONG de discapacidad, o de una Escuela de Educación Especial).

Vías de registro

• Llamada telefónica (3624-749224/3624-749102/3624-338600), de 8 a 16HS.

• Formulario digital (https://forms.gle/8v2VdeaBPNVtLtXY9)