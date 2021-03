El Kun Agüero anunció su salida del Manchester City

El delantero argentino le pondrá fin a su etapa en el club inglés en el mes de junio, cuando finalice su contrato.

Este lunes, Sergio “Kun” Agüero anunció que le pone fin a su carrera en el Manchester City tras 11 años en el club. El delantero argentino emitió un comunicado en sus redes sociales, donde le informa a los hinchas que después de finalizar su vínculo con la institución inglesa en el mes de junio, buscará nuevos desafíos.

El delantero llegó al conjunto británico en 2011 y en una década se transformó en el máximo goleador histórico del club y en el extranjero con más gritos en la Premier League, superando a Thierry Henry. Según publicó en sus perfiles de redes sociales, el artillero argentino buscará otros retos cuando acabe su vínculo a final de la actual campaña.

“Cuando se cierra un ciclo se tienen muchas sensaciones. Me quedo con la enorme satisfacción y orgullo de haber estado diez temporadas en el Manchester City, algo inusual en estas épocas para un jugador profesional”, escribió el Kun.

“Diez temporadas con logros importantísimos, en las que me pude convertirme además en el goleador histórico y en las que forjé un vínculo indestructible con toda la gente del club, a la que siempre llevaré en mi corazón”, agregó.

“Me tocó llegar en 2011, en una etapa de reconstrucción, y junto con la visión de sus propietarios y el aporte de distintos jugadores logramos colocarlo en lo más alto, entre los más importantes del mundo”, resaltó el delantero, de 32 años.

“Le tocará a otros ahora mantenerlo en ese lugar de privilegio donde merece seguir estando. En lo personal, continuaré dándole todo en lo que queda de la temporada para ganar otros títulos y darle más alegrías a la gente. Llegará luego una nueva etapa con otros desafíos para los que me siento en plenitud y que encararé con la misma pasión y profesionalismo que entregué siempre para continuar compitiendo en el más alto nivel”, explicó Agüero.

Por otro lado, el Manchester City también publicó la noticia en su sitio oficial y en las redes sociales. “Va a ser emotivo”, dijeron desde el club sobre la despedida que van a organizarle.