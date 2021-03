Covid-19: Salud insta a las personas vacunadas a no descuidar las medidas de bioseguridad

La cartera sanitaria resalta los múltiples beneficios generados por las vacunas contra el coronavirus. No obstante advierte que se deben continuar con las medidas de higiene y protección para evitar contagios.

En el contexto de la Campaña Provincial de Vacunación contra COVID-19 que se lleva a cabo en toda la provincia, el Ministerio de Salud Pública resaltó los múltiples beneficios que conlleva la aplicación de dosis, y recordó a las personas vacunadas la importancia de no descuidar las medidas de bioseguridad a pesar de haber sido inoculadas. Especialistas de la cartera sanitaria indicaron que quienes recibieron las vacunas contra el coronavirus tienen algunas probabilidades de contagiarse (aunque con menores probabilidades de complicaciones u adquirir la enfermedad de manera grave) y pueden contagiar a otras personas.

Además desde el Ministerio de Salud del Chaco también explicaron que todas las vacunas disponibles que se emplean en la campaña provincial tienen una eficacia mayor a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir complicaciones por COVID-19, pero que de igual manera hay que seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad y distanciamiento.

“Las medidas de bioseguridad para evitar mayores contagios de COVID-19 deben mantenerse hasta que por lo menos el 75% de la población se encuentre vacunada. Hay que tener en cuenta que las personas vacunadas no están exentas de contagiarse de coronavirus o contagiar a otras personas, pero las dosis ayudan a inmunizar y a reducir los síntomas, complicaciones y disminuir la mortalidad en el caso que puedan volver a enfermarse”, explicó el subsecretario de Promoción de la Salud del Chaco Atilio García Plichta.

Además detalló los múltiples beneficios generados por las vacunas contra COVID-19. “Las vacunas reducen las complicaciones clínicas, hospitalarias y la mortalidad de las personas que puedan contagiarse de COVID-19. También reducen la circulación del virus y la carga viral en el caso de que se produzcan nuevos contagios, pero es necesario que se sigan cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar contagios a personas que aún no están vacunadas”, añadió.

Las dosis contra COVID-19 cuentan con una gran eficacia en materia de inmunidad y para prevenir las formas graves y severas de la enfermedad. “Todas las vacunas que se aplican en la campaña provincial cuentan con una efectividad que supera el 70% y el 75%, cuando la OMS recomienda que sea de por lo menos el 50%. Las vacunas son una herramienta más, y muy importante, para combatir al COVID-19 porque cuentan con seguridad, eficacia y efectividad comprobada en distintas fases de evaluación”, sostuvo.

Las vacunas contra COVID-19 generan inmunidad en las personas que son inoculadas y además previenen complicaciones o formas graves de la enfermedad en las personas que puedan llegar a contagiarse a futuro. “Las vías de contagio de todas las cepas de SARS-COV2 son las mismas, por lo que el cumplimiento de las normas de bioseguridad sigue siendo un mecanismo efectivo para la prevención de nuevos contagios, a pesar de la vacunación que está en marcha y a la espera de poder llegar a la mayor parte de la población con la inmunización”, remarcó García Plichta.