Covid-19: Salud recuerda que hay disponibles 9.000 turnos de vacunación para mayores de 70 años

El Ministerio de Salud Pública de la provincia reitera que, desde este lunes 22 de marzo, están disponibles 9.000 turnos de vacunación para personas mayores de 70 años. La consulta de los mismos se debe realizar a través de la plataforma oficial Elijo Vacunarme: https://elijovacunarme.chaco.gob.ar/.

Los turnos se enmarcan en la llegada (este lunes 22) de 9.000 nuevas dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V que será destinada para darle continuidad al Plan Provincial de Vacunación contra Covid-19 llevado a cabo por el Gobierno provincial.

Desde el Ministerio de Salud Pública del Chaco señalaron que los nuevos turnos forman parte del cronograma del Plan Provincial de Vacunación contra Covid-19 y solicitaron a la población que solo acudan a los centros de suministros de dosis con los turnos correspondientes para evitar aglomeraciones e inconvenientes.

“En lo que refiere a la Campaña, desde hoy (lunes 22 de marzo) asignamos 9.000 nuevos turnos para personas mayores de 70 años, los cuales ya se encuentran disponibles en la página de Elijo Vacunarme del Chaco https://elijovacunarme.chaco.gob.ar/”, explicó el subsecretario de Promoción de la Salud del Chaco, Atilio García Plichta.

Este lunes 22 y martes 23 de marzo, la vacunación comenzará en el Gran Resistencia y en Presidencia Roque Sáenz Peña con las vacunaciones para las personas de más de 70 años, mientras que el miércoles comenzarán las restantes localidades de la provincia.

La provincia del Chaco recibió de parte del Ministerio de Salud Pública de la Nación un nuevo envío de vacunas de Sputnik V: son 9.000 dosis del primer componente que serán almacenadas en las cámaras de frío del Programa de Inmunización y distribuidas en toda la provincia en los próximos días.

El segundo componente y el plan provincial de vacunación

Por otra parte, desde el Ministerio de Salud Pública del Chaco explicaron que continúa desarrollándose el cronograma de vacunación contra Covid-19: el personal de salud tanto del subsector público como del subsector privado sigue recibiendo el segundo componente de la vacuna Sputnik tanto en el hospital “Dr. Julio C. Perrando” (de 8 a 16) como en el hospital Pediátrico “Dr. Avelino Castelán” (de 7 a 13).

Asimismo, el segundo grupo de docentes también seguirá con el cronograma de vacunaciones: en la ciudad de Resistencia deben asistir a la Escuela de Salud, ubicada por la calle Lisandro de La Torre 264, de 8 a 16 y también en la sede del Ejército Argentino de 8 a 13.

Por otra parte “las personas mayores de 80 años con turnos asignados o que no pudieron asistir anteriormente con el turno, podrán vacunarse en Resistencia en los clubes Chaco For Ever, Sarmiento, Central Norte, en el polideportivo Jaime Zapata, en el Parque de la Democracia y en el Centro Convenciones Gala de 8 a 12 y de 16 a 20”, detalló el subsecretario de Promoción de la Salud, Atilio García Plichta.

También los adultos mayores del Gran Resistencia que cuentan con turnos asignados podrán asistir a vacunarse en los siguientes lugares: en Barranqueras podrán hacerlo en el Centro Cultural La Flota de 8 a 15; en Puerto Vilelas en la Casa de la Cultura de 8 a 13 y en Fontana en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de 8 a 12 y de 16 a 20.

“Las vacunaciones domiciliarias para personas mayores de 70 años que se solicitaron ya sea a través de la plataforma https://elijovacunarme.chaco.gob.ar/, de manera presencial en las postas o a través de la línea 108, serán informadas a través de un llamado telefónico realizado desde el Ministerio de Salud Pública para coordinar los horarios de la aplicación”, explicó García Plichta.

Desde el Ministerio de Salud Pública del Chaco volvieron a hacer hincapié en que las personas sólo asistan a los centros de vacunación asignados, todas aquellas personas que cuentan con los turnos y horarios emitidos a través de las plataformas oficiales, para de esa manera evitar aglomeraciones e inconvenientes.