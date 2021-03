Becas Progresar Trabajo 2021: cómo inscribirse, requisitos, montos

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, presentó Progresar Trabajo, la nueva línea de becas destinada a fomentar los cursos de formación profesional que se realizan en todo el país.

El Estado busca garantizar el derecho a la educación y fortalecer las trayectorias educativas de aquellos que quieran finalizar su educación obligatoria o estén estudiando una carrera del nivel superior. “Al día de hoy ya hay más de 600 mil inscriptos en las Becas Progresar”, informó el ministro.

Inscripción al Progresar Trabajo

La inscripción estará abierta hasta el 30 de noviembre. Se efectúa a través de la web o a través de la página de Anses. También se puede descargar la App Progresar +, la que se constituye en una herramienta de comunicación directa con las becarias y los becarios. Permite no solo la inscripción al programa desde el celular de cada aspirante, sino simplificar trámites y consultas y acceder a información relevante sobre las novedades de manera continua.

QUIÉNES PUEDEN OBTENER BECAS PROGRESAR TRABAJO

rogresar Trabajo está destinado a jóvenes argentinos/as de entre 18 y 24 años o con residencia legal en el país no inferior a 2 años. El límite de edad se extiende hasta 35 años para aquellas personas con hijos/as de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental y hasta 40 años para quienes no posean trabajo formal registrado.

Asimismo, podrán acceder al curso personas Trans, de Pueblos Indígenas, con discapacidad o refugiadas, no se fija límite etario.

Cuáles son los requisitos

• Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

• Ser alumna/o regular de una institución educativa.

• Tus ingresos y los de tu grupo familiar no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

CUÁNTO, CÓMO Y CUÁNDO COBRO

• El monto es de $3600 por mes. Las cuotas se abonarán según la duración del curso.

• Cobrás el 80% mensualmente y el 20% restante al finalizar el curso.

• El dinero se deposita en una cuenta bancaria y tendrás una tarjeta de débito para comprar y retirar efectivo.

• Una vez aprobada la inscripción, podés consultar en Fecha y lugar de cobro cuándo comenzás a cobrar.