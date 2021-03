Gobierno y Organismos de DDHH trabajan en la agenda del 24 de marzo

En Margarita Belén se inaugurará el Parque de la Democracia y en Saénz Peña se señalizará un ex centro clandestino de detención.

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga se reunieŕron este lunes con organismos y organizaciones de derechos humanos para avanzar en la agenda de actividades de cara al próximo 24 de marzo, Día nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Ese día el acto central se realizará en Margarita Belén, donde el Gobierno provincial y el municipio inaugurarán el Parque de la Memoria, mientras que en Saénz Peña se hará la señalización de la ex comisaría primera como ex centro clandestino de detención. “La idea es federalizar las políticas de derechos humanos en la provincia. Una política que es muy sólida con instituciones muy representativas y activas”, dijo la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch.

“Además avanzamos sobre distintas necesidades que hay en la comisión provincial por la memoria, además de la reforma de la Ley que le otorgue mayor autonomía y autarquía al organismo. No sólo en materia de presupuesto, sino también en gestión, trabajando en conjunto con las organizaciones”, indicó la funcionaria.

También estuvieron el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Mauricio Amarilla; Armando Benítez, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos; Fernanda Molfino de la Red por la Identidad; Claudia Mántaras por familiares de desaparecidos; Jorge Miño por ex presos políticos; Santiago Ozuna de Hijos; y el subsecretario de Legal y Técnica, Cristian Rolón Motter.