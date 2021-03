Sáenz Peña : Agredió a su pareja a la salida de una fiesta y vecinos dicen que la tiro del auto

Discutieron a la salida de una fiesta en las afueras de la Sáenz Peña y el la agredió físicamente

Una joven denuncio a su pareja de 35 años por haberla agredido físicamente. Sin embargo vecinos de las Avenida 33 y 14 fueron testigos de cuando la joven era arrojada del vehículo en el iba junto a su novio. Asi lo relataron cuando dieron aviso a la policía de lo ocurrido.

Uno presentes en el lugar grabó un video en el momento que discutía la pareja y la subió a las redes sociales.

El posteo que acompaña el video con la joven discutiendo con su pareja señala lo siguiente: “Decidí subir el video del vago que tiró a la mina en la 33 y 14. Esto pasó después de tirarla, dio una vuelta en el auto y se ve esto que pasa en el video. Dejo por si puede servir de ayuda a la chica en la justicia el vídeo, yo no estoy en ningún lado a favor porque no conozco el resto de la historia, pero por lo de anoche se le ve de víctima a la chica. Lo importante fue la gente que ayudo a la mina y su amigo que estaba ahí, las chicas que grabaron, y que la hayan podido llevar y intentar calmar. La policía también detuvo al vago en una hora. El vídeo me lo pasaron, grabaron en vía pública, así que problemas legales 0. No estoy a favor o en contra de nadie, pero lo de tirarla del auto o maltrato son cosas muy hdp”, señala

Posteriormente la joven agredida que se domicilia en el barrio San Martin realizó la denuncia en la Comisaría Primera de Sáenz Peña.

La joven que presentaba heridas en su rostro se presentó en la Comisaría Primera y en su denuncia mencionó que se encontraba con su pareja A. G. en una fiesta en “LA PACU”, donde discutieron y éste la habría agredido físicamente.

Luego de eso se presentó en la misma comisaría la pareja de la joven causando desorden en la guardia por lo que fue reducido y quedó demorado en esa unidad policial por ese incidente.

La joven en tanto realizó la correspondiente denuncia penal contra su pareja por las lesiones sufridas, pero en la denuncia no mencionó que fue arrojada del auto.

Por ese mismo hecho, otras personas dieron aviso a la policía dando cuenta que en Avenida 33 esquina 14 un hombre estaba agrediendo físicamente a una mujer. Un móvil policial llegó al lugar y dialogaron con vecinos de la zona quienes señalaron que momentos antes observaron a un hombre agrediendo físicamente a una mujer y luego de varios minutos la obligó a subir por la fuerza en un automóvil Marca Chevrolet Corsa