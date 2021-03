Con total éxito se realizó el festival 109° aniversario de Sáenz Peña

Con cientos de emprendedores que exhibieron sus productos, patio gastronómico y feria del libro, el fin de semana tuvo lugar el festival 109° aniversario de la ciudad. El mismo se realizó los días sábado y domingo, en el Polideportivo Municipal y contó con gran acompañamiento de los vecinos.

Con un gran marco de público durante los dos días, el festival ofreció a los emprendedores, gastronómicos y libreros exhibir y comercializar sus productos en el amplio predio del Polideportivo con los protocolos sanitarios.

El día sábado el intendente Bruno Cipolini recorrió los stands y felicitó a los emprendedores, pequeños comerciantes y demás que se sumaron a esta iniciativa del municipio en el marco de los festejos por el cumpleaños de la ciudad. En la oportunidad comentó que esa actividad, años anteriores se realizaba en el marco de la elección de Reina de Sáenz Peña y este año se decidió no realizar la elección teniendo en cuenta que el año pasado, por la pandemia, la Reina y las Princesas no pudieron realizar sus actividades. Por tal motivo se decidió no realizar la elección 2021 y que Brenda Carolina Osicka (Reina) Bianca Verbik (primera princesa) y Iara Belén Sampor (segunda princesa) seguirán representando a la ciudad.

Durante la noche del sábado la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana, presentó el espectáculo “Argentina, el umbral de ilusión a un mundo nuevo” y el cierre estuvo a cargo de “La Nueva Onda”. En tanto que el domingo “Los Rufianes”, cerraron el festival a puro ritmo.

Fue un fin de semana exitoso para los emprendedores y comerciantes que participaron del evento, donde el municipio ofreció gratuitamente la posibilidad de que puedan comercializar sus productos ante el gran marco de público durante los dos días.