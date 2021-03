Operativos fin de semana: Caminera realizó 52 actas por alcoholemias positivas y secuestró 39 motocicletas en toda la provincia

Se detectaron 52 alcoholemias positivas , 15 se registraron en Resistencia, y 37 en el área interior, además, 36 motocicletas fueron secuestradas por Infracción al Código de Faltas, otras 2 presentaban Pedido de secuestro y 1 adulterada.

METROPOLITANA

Este Domingo, en horas de la madrugada, efectivos de la Div. Patrulla Vial y Puestos Camineros, secuestraron una motocicleta, 110 c.c; sin carenado, guiado por un joven de 17 años.

Los uniformados consultaron por el número de motor y chasis, en el Padrón Unificado de Motocicletas Sustraídas, obteniendo como resultado que el motor pertenece a una moto marca Guerrero, mientras que el chasis pertenece a una Betamotor, presentando este último, Pedido de Secuestro, a solicitud de la Cría. de Quitilipi, desde el año 2007.

El procedimiento tuvo lugar sobre Ruta Nacional N° 11-Acceso Norte.

SAENZ PEÑA

El sábado pasado, sus pares de Sáenz Peña, ubicados sobre Ruta Nacional N° 16 km. 176, demoraron a un masculino de 27 años, quien se movilizaba en una motocicleta marca Brava, modelo no visible, color blanco.

Al momento del control, los Agentes constataron que el rodado presentaba los dígitos del motor y chasis adulterados, no siendo visibles.

Por ello, procedieron al secuestro del vehículo y su traslado junto al conductor, hacia la Cría. jurisdiccional.

En otro operativo vial, llevado a cabo sobre Ruta Nacional N° 16 Km. 150-Acceso Colonia Aborigen, recuperaron una motocicleta marca Honda, modelo Wave, de 100 c.c; color negro.

El rodado presentaba Pedido Activo, desde fecha 22/04/2017, por una causa de Sup. Hurto, con intervención de la Cría. de Quitilipi. era conducido por un joven de 20 años.

36 MOTOCICLETAS SECUESTRADAS POR SUP. INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE FALTAS

También, este fin de semana en el interior de la Provincia, Caminera procedió al secuestro de 36 motocicletas de diferentes cilindradas, por Sup. Infracción al Código de Faltas, Ley N° 850-J, contabilizándose 22 en Villa Ángela, 6 en Sáenz Peña, 4 en Charata y San Martín.