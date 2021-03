Alberto Fernández confirmó que Marcela Losardo se va del Ministerio de Justicia

El Presidente sostuvo que fue un pedido de la ministra y aseguró que todavía esta buscando reemplazante.

El presidente Alberto Fernández confirmó este lunes la salida de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

“Marcela me ha planteado la semana pasada, y ya lo había planteado desde antes, que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud, y más que otra actitud, porque el compromiso de Marcela es absoluto, lo que creo es que Marcela, que es una personas que no viene de la política, está agobiada. Para alguien que no viene de la política, es desgastante”, sostuvo el Presidente en diálogo con C5N.

En ese marco, el jefe de Estado precisó: “En estos días lo vamos a estar resolviendo. No tengo ninguna urgencia de que se vaya Marcela. Quiero que ella siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya. Me ha planteado su decisión, veremos cómo lo resolvemos. Estoy buscando un reemplazante”.

Finalmente, Fernández admitió cuáles son los dos nombres que están en análisis para su reemplazo: el diputado nacional Martín Soria y Ramiro Gutiérrez.

“A ellos los conozco, son prestigiosos, pero hay que ver. A todos los salpican antes de empezar a hablar. A Martín lo conozco hace muchos años, como él ha entrado en la comisión de justicia hablamos mucho en este tiempo. Gutiérrez es de la cátedra de Zaffaroni, lo conozco mucho. Tengo que tomar una decisión”, concluyó.