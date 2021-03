Vacunación a adultos mayores de 80 años: Salud recuerda que es por turno y solicita no concurrir de forma espontánea a las postas

Las personas comprendidas en esta franja etaria pueden consultar día, horario y lugar al que deben concurrir para recibir la vacuna en la página https://elijovacunarme.chaco.gob.ar. Actualmente son 14 mil los turnos asignados. Se recomienda no asistir de manera espontánea a las postas de vacunación para evitar aglomeraciones.

Los centros de vacunación habilitados en Resistencia son el Polideportivo Jaime Zapata y los clubes Sarmiento, Chaco For Ever y Central Norte, de 8 a 16. También hay postas de vacunación ubicadas en cada una de las 8 Regiones Sanitarias de la provincia.

Desde el Ministerio remarcan que las personas comprendidas en esta franja etaria no deben concurrir de forma espontánea a los espacios de vacunación, sin antes haber chequeado su turno en la página https://elijovacunarme.chaco.gob.ar. El procedimiento es muy sencillo y pueden hacerlo colocando el número de documento en la página de inicio del mencionado portal.

En cuanto a aquellas personas con turnos asignados deben acercarse a la posta que le fue designada al menos 15 minutos antes del horario de vacunación estipulado. La única documentación requerida es el DNI de la persona a vacunarse, quien puede asistir con un acompañante. Estas recomendaciones tienen como fin evitar aglomeraciones en los vacunatorios.

Durante este primer tramo de la vacunación de adultos mayores se aplicarán 14.000 dosis, teniendo en cuenta el flujo de vacunas recientemente ingresadas a la provincia. Esa cifra se irá incrementando a medida que se reciban nuevos lotes de vacunas, lo que permitirá ampliar la estratificación de la población hasta avanzar a la inmunización total del grupo de riesgo, incluyendo a mayores de 70 y mayores de 60.

Los turnos fueron designados tomando como referencia la base de datos del padrón electoral, con el criterio de cercanía geográfica para la asignación del lugar de vacunación. En caso de consultas referidas por impedimentos para asistir a las postas vacunatorias o ante la duda de no figurar en los registros de la base de datos extraída del padrón electoral la plataforma web cuenta con un espacio de consultoría a través de WhatsApp.

La Campaña de Vacunación Provincial contra el COVID-19 se cumple en el Chaco desde el 29 de diciembre pasado, de forma escalonada, por etapas, según criterios de riesgo. Hasta el momento la inmunización avanza comprendiendo al personal de salud, personal de seguridad y fuerzas armadas, adultos mayores alojados en residencia de larga estancia, adultos mayores de 80 años y personal docente. A medida que vayan ingresando más dosis a la provincia se irá incrementando el número de inmunizados.

Según el último reporte brindado por el Ministerio de Salud Pública, a la fecha se aplicaron 26.275 dosis de la vacuna Sputnik V, 8.692 dosis de la vacuna Covishield, y 547 dosis de la vacuna Sinopharm en el marco de la Campaña de Vacunación Provincial contra el COVID-19.