Reactivación Económica: El Ipduv logró la aprobación de un paquete de 1128 viviendas para cinco localidades

Con financiamiento nacional, se construirán 1000 viviendas en el ex predio de Tiro Federal de Resistencia, 40 en Presidencia Roca, 20 en Las Garcitas, otras 20 en Colonia Benítez y 48 en Machagai.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Viviendas de la provincia del Chaco (IPDUV) gestionó la aprobación de financiamiento para la construcción de 1.128 viviendas de un paquete de 2.700 ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Las obras, beneficiarán a las localidades de Resistencia, Presidencia Roca, Las Garcitas, Colonia Benítez y Machagai.

“Logramos algo que hace tiempo no pasaba en el Chaco” expresó el titular de IPDUV, Diego Arévalo, y agregó que “este número de viviendas va a tener un impacto muy fuerte, no sólo cubriendo el déficit habitacional sino también en lo relacionado con la reactivación económica y el empleo”. “Es necesario recuperar la mano de obra para que más gente pueda sostener su trabajo y llevar el pan a su casa”, remarcó el funcionario.

La distribución de las viviendas será de la siguiente manera: 1000 estarán ubicadas en la ciudad de Resistencia, 40 en Presidencia Roca, 20 en Las Garcitas, otras 20 en Colonia Benítez y 48 en Machagai.

“Estaríamos licitando en las próximas semanas, con un plazo de 18 meses de ejecución para la construcción de las viviendas. La idea es que podamos licitar en distintos grupos y que para finales del 2022 tengamos todo resuelto” adelantó Arévalo.

En Resistencia, las viviendas serán construidas en el predio del campo de tiro federal, en alrededor de 100 hectáreas donde las urbanizaciones se irán proyectando considerando el diseño urbano y la planificación, y la ubicación no sólo de las viviendas sino también de los servicios, escuelas, hospitales, comisarías y espacios verdes.

Los proyectos son habilitados a medida que son finalizados, con el objetivo de que las familias chaqueñas puedan acceder a las inscripciones, y quienes se hayan anotado puedan actualizar su inscripción. Además, quienes no se hayan inscripto pueden hacerlo a través del Link https://ipduv.chaco.gob.ar/viviendas/.

Con respecto al sistema de adjudicación del organismo Arévalo expresó que “el objetivo del Instituto es tener sorteos públicos para que la gente sepa que aquel que llega a la vivienda lo hace porque cumplió con los requisitos y al mismo tiempo, porque tuvo la dicha de salir beneficiado en el sorteo”.

Sumado a esto, el titular afirmó que “queremos dar privilegio a aquellos que están hace más años inscriptos, que cuentan con alguna discapacidad y que deban cubrir una necesidad urgente e inmediata. Con esta metodología, queremos garantizar que el acceso a la vivienda sea transparente y que todos tengan la misma oportunidad”.

Paralelamente, el IPDUV trabaja en la presentación de propuestas para generar soluciones habitacionales, ya que tiene como objetivo reiniciar y terminar la construcción de más de 4.000 viviendas paralizadas en toda la provincia. Actualmente, se están realizando trabajos de reactivación en Machagai, Presidencia Plaza, La Clotilde y Sáenz Peña y de manera simultánea, también se están finalizando la construcción de viviendas en localidades como Villa Ángela, Santa Sylvina, Charata, Castelli, Espinillo y Miraflores.