El intendente Bruno Cipolini dio inicio al XXVI período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante Municipal

En la noche del miércoles, en Casa de Cultura Municipal, el intendente Bruno Cipolini junto al presidente del Concejo Deliberante Municipal, Pedro Egea y demás concejales, puso en funcionamiento la labor 2021 del cuerpo legislativo municipal.

En la oportunidad estuvieron presentes funcionarios del gabinete ejecutivo, el diputado Nacional Gerardo Cipolini, el diputado provincial Carim Peche, representantes de instituciones, autoridades de las fuerzas de seguridad pública, autoridades eclesiásticas e invitados especiales.



“Es un honor dar inicio hoy al vigésimo sexto período ordinario de sesiones correspondiente al año 2021, en mi calidad de intendente municipal. El 2020 fue un año duro como pocos que recordemos. Un año lleno de incertidumbres y de noticias difíciles. Produjo un contexto impensado dentro del cual se desarrolló el primer año de mi gestión sobre el que vengo a rendir cuentas hoy aquí. Un primer año que implicó el enorme desafío de iniciar un plan de gobierno mientras se gestiona una pandemia”, dijo el Intendente.

En la oportunidad, comentó que para el ejercicio 2021, el Cálculo General de Recursos y el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña está estimado en la suma de dos mil novecientos sesenta y seis millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y siete pesos ($2.966.351.657,00).

“Esta cifra refleja las acciones y proyectos de gobierno para el año en curso. Algunas de estas son tareas que nos planteamos para el 2020 y que por limitaciones ligadas a la pandemia debieron posponerse, otras representan nuevas necesidades y nuevos objetivos emanados de la agenda comunitaria”.

Al principio detalló el trabajo realizado por el Comité Sanitario de Emergencia y el Plan de Contingencia frente a la crisis sanitaria. Agradeció de manera especial a cada uno de los integrantes de dicho comité y al personal de las instituciones de salud públicas y privadas, del 107 y las fuerzas de seguridad.

Además, reconoció especialmente a todo el equipo del Municipio que desde distintas áreas de gestión han colaborado en lo que las circunstancias demandaban. Remarcó la importancia del programa detecta que inició con el camión sanitario del municipio recorriendo casa por casa y rastreando casos en los barrios de la ciudad, yendo a buscar los positivos, que hisopaba personal de la Región Sanitaria VII con materiales que proveía UNCAUS. El DETECTAR realizó cerca de 15.000 visitas a distintos hogares de nuestra ciudad, con más de 90 intervenciones.

Luego detalló cada una de las áreas de su gobierno y las proyecciones para el año en curso.

En tal sentido se refirió a la implementación, junto a la Cámara de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), un nuevo sistema de seguridad vial que contribuye a evitar conductas que pongan en riesgo la vida y la salud de los saenzpeñenses. En esa line, sostuvo que finalizó el periodo de pruebas de los equipos y ya se encuentran en funcionamiento.

En cuanto a la modernización comentó que la PANDEMIA no impidió la IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA PROPIA, una obra de enorme importancia para la ciudad, siendo una de las pocas localidades del norte del país cuentan con una infraestructura de datos como la que Presidencia Roque Sáenz Peña está desarrollando. Remarcó que esto permitió que para para finales del año pasado se cuente con un total de 98 cámaras instaladas a la red de fibra óptica.

El trabajo de modernización municipal también se extendió al desarrollo de distintos sistemas informáticos y el WhatsApp Municipal “Sáenz Peña en Línea” recibió más de 3000 reclamos en 2020 y amplió sus funcionalidades en pandemia para recibir denuncias y necesidades de los vecinos.

Adelantó que este año se enfocarán en la ampliación del tendido de fibra óptica para llegar a los distintos accesos de la ciudad, entradas de barrios y otros puntos estratégicos en dónde se instalarán las próximas cámaras de seguridad.

En cuanto a seguridad hizo referencia al fortalecimiento de la prevención, por lo que se proyecta la adquisición de 200 nuevas cámaras de las cuales ya se adquirieron las primeras 40, las mismas fueron exhibidas en el acto de inicio de sesiones.

“De esta manera estamos cumpliendo progresivamente con la meta que nos fijamos para los 4 años de gestión: llegar a las 300 cámaras en toda la ciudad, extendiéndonos a los barrios lo máximo posible”.

Hizo referencia a la convocatoria con vecinos e instituciones que derivó en la realización de un petitorio para ser entregado al Gobernador, el Superior Tribunal de Justicia y la Cámara de Diputados.

En lo que respecta a Juventud sostuvo que se seguirán desarrollando capacitaciones y actividades recreativas, y de contención para nuestros jóvenes.

“Uno de los objetivos del área es contribuir al mejoramiento de las trayectorias escolares de los estudiantes de la ciudad, por eso, seguimos brindando clases de apoyo en matemática, lengua, química e inglés para garantizar el acceso, permanencia y egreso de los jóvenes del sistema educativo”.

Desde el área de Salud Ciudadana y Seguridad Alimentaria sostuvo que se continuaron con acciones de protección a la salud de los saenzpeñenses y garanticen condiciones sanitarias adecuadas en los establecimientos de la ciudad. Destacó el trabajo en materia de prevención de dengue y aseguró que en 2021 se redoblarán esfuerzos haciendo hincapié en las medidas de prevención contra la proliferación del mosquito transmisor.

La Oficina de Defensa del Consumidor, durante 2020, recibió 540 reclamos de los cuales fueron resueltos el 80%.

Cabe mencionar que en la oficina pueden reclamar todos los consumidores de la ciudad de Sáenz Peña que hayan tenido algún inconveniente con algún producto o servicio, tales como equipos de telefonía, tarjetas de créditos, automotores, gas, agua, luz, entre otros.

Desde el área de relaciones con la comunidad, se trabaja cotidianamente para fortalecer el vínculo vecinal y acercar la gestión municipal al vecino, se realizaron reuniones en más de 35 barrios de la ciudad, colaborando en la resolución de cuestiones puntuales como reemplazo de luminarias, limpieza y mantenimiento de espacios verdes y terrenos baldíos, entre otras. A su vez, se colaboró con más de 30 instituciones educativas y deportivas de la ciudad que solicitaron el apoyo del municipio para su limpieza, mantenimiento y desmalezado.

En el área de Adultos Mayores destacó la realización de un censo de adultos mayores, que se viene desarrollando desde el año 2020, recorriendo todos los barrios de la ciudad. El equipo municipal no sólo recaba datos sino también necesidades que deriva o resuelve por sí solo. La información sistematizada en el censo servirá para facilitar la tarea del Ministerio de Salud provincial, priorizando a los adultos mayores, a la hora de organizar el proceso de vacunación contra el Covid 19 en nuestra ciudad.

En cuanto al DESARROLLO LOCAL, remarcó el trabajo de apoyo a pequeños productores y el convenio firmado con la Fundación “Con los pies en la tierra” para la construcción de 10 cisternas con capacidad de 16.000 litros en zona rural, para la captación de agua para uso humano. Y se proyectan la ejecución de otras 10 cisternas y la instalación de un centro de promoción del desarrollo productivo y cultural para la comercialización de productos realizados por comunidades indígenas.

Respecto al Parque Industrial, explicó que su compromiso será siempre trabajar para consolidar el crecimiento del mismo, posibilitando la radicación de nuevas industrias y la reubicación de empresas existentes en zonas residenciales de la ciudad, en un espacio adecuado y planificado.

“En los próximos días, de hecho, estaremos cerrando un acuerdo de radicación con la empresa LSA, dedicada al recupero de aceites minerales y vegetales”.

Por otro lado, destacó la creación del Programa Sáenz Peña Productiva que, a partir de un censo y del Registro Oficial de Emprendedores, busca fomentar la cultura emprendedora, incentivar la generación de empleo genuino, dinamizar el ecosistema emprendedor y facilitar herramientas y recursos desde el municipio a través de una Red de Apoyo. Ya se entregaron 11 microcréditos a emprendedores de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En cuanto al TURISMO, ante la suspensión de actividades por el Covid 19, en 2020 el municipio se abocó a la puesta en valor de la oferta turística local a la espera de condiciones que permitieran la reapertura de los principales atractivos de la ciudad. Se trabajó extensamente en la refacción total de las instalaciones del Complejo Termal y se firmó un acuerdo con el gobierno provincial para la refacción y el uso de la pileta del Hotel Gualok durante la temporada de verano. En 2021, se espera poder avanzar en el emplazamiento de la nueva Oficina de Información Turística en el cruce de las rutas 16 y 95, la refacción del edificio del “Antiguo Telégrafo” y en la construcción de una pileta termal al aire libre.

Los museos de la ciudad también llevaron adelante refacciones y acciones de puesta en valor. Además, se destacan las actividades de inventario e inspección de piezas que se realizaron con miras al próximo “Museo de las Expediciones Moncho Otazo”, así como la apertura del canal de YouTube “Dirección de Museos Sáenz Peña” con visitas virtuales y actividades culturales para disfrutar on line, y que permitió la apertura de relaciones con distintas instituciones museísticas.

En cuanto al Complejo Ecológico Municipal, valoró el trabajo de protección de la flora y fauna autóctona y comentó que se está construyendo el lago de compensación hídrica, con el que se pretende alcanzar una superficie de 20 hectáreas y una profundidad media de 3,50 metros, que permitirá el correcto manejo del agua proveniente de lluvias y ambientará la reserva animal. En el sector ya construido viven en total libertad cientos de ejemplares de especies del ambiente acuático que, además, cuentan con 4 amplios refugios techados, que incluyen comederos, construidos durante 2020.

Se está trabajando en un predio de 4 hectáreas destinadas al proyecto “Campamentos educativos”, para el cual la cooperadora ya adquirió los primeros 20.000 ladrillos y se están construyendo las estructuras de dos paradores. Paralelamente, se prevé la construcción de 4 cabañas, en principio, para el turismo de quienes aprecian el valor de la naturaleza y disfrutan de la estadía al aire libre con las comodidades que una buena cabaña puede ofrecer.

Se refirió al CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ANIMALES SILVESTRES, como el área más importante del complejo que permite cumplir con los objetivos fundacionales de albergar y recuperar ejemplares de la fauna silvestre autóctona secuestrados del tráfico ilegal o que son localizados afectados por accidentes, fenómenos naturales o producto del mascotismo. Una vez recuperados se realizan allí los trabajos necesarios para intentar su reintroducción a los ambientes naturales o devolverlos a sus países de origen, cuando corresponda. Tiene carácter nacional ya que se colaboró para la recuperación de especies con otras provincias como Corrientes, Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Bariloche. A nivel internacional, se realizaron trabajos de recuperación y regreso a sus hábitats, con los países vecinos de Bolivia y Brasil.

En cuanto al MEDIO AMBIENTE, Sáenz Peña es una ciudad precursora en la región por su política de gestión de residuos, de conservación de especies de flora y fauna y de promoción y cuidado de espacios verdes. En este sentido, en 2021 se trabajará fuertemente en un ambicioso plan de forestación que mejore la calidad ambiental en la vía pública, promoviendo y garantizando un desarrollo armónico en la gestión sustentable del arbolado público de Presidencia Roque Sáenz Peña. Para eso, plantarán especies nativas de alto valor ornamental y ecológico, teniendo en cuenta las realidades de bulevares, plazas, plazoletas y veredas.

El plan contempla la reforestación de:

• Los accesos a la ciudad: la calle 9 desde la ruta 95 hasta la calle 14, la avenida Papa Francisco en todo su recorrido incluyendo nuevas especies y parquización con arbustos florales, la calle 41 desde la ruta 95 hasta la calle 0000, la calle 51 desde la ruta 95 hasta la calle 12 (donde se repondrán especies faltantes) y la calle Carlos Janik desde la Autovía hasta el paso a nivel Centenario.

• Las avenidas: se continuará con la forestación de la avenida 33 desde la avenida 2 hasta la calle 0000, la avenida 2 desde la avenida 33 hasta la calle 51. Se plantarán árboles en todas las veredas, contemplando su ancho para la definición de la especie a plantar.

• Las calles: se forestará la calle 51 desde la calle 12 hasta la 38 (incluyendo arbustos florales), la calle 28 desde la avenida 33 hasta la calle 51, la calle 11 desde la avenida 2 hasta la calle 28, la calle 9 en todo su recorrido, y se reforestarán las calles 10, 12 y 14 desde la avenida 33 hasta la calle 51.

Además, continuaremos con las acciones de concientización que venimos realizando para que todos los vecinos se comprometan con la recolección diferenciada de residuos, que actualmente se realiza los martes.

En PLANIFICACIÓN Y CONTROL de Gestión destacó el Programa de Recuperación del Espacio Público con un equipo de trabajo transversal a distintas áreas que definió un procedimiento operativo único. Se ejecutaron 575 m2 de veredas nuevas totales, que permiten mejorar la transitabilidad del peatón, y proyectamos para el año 2021 ejecutar 1300 m2 más. A su vez, construimos rampas en la Av. 33 desde la Av. 2 hasta la Av. 28, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de todas aquellas personas que utilizan sillas de ruedas, muletas o tienen movilidad reducida.

Por otra parte, durante el año 2020 se realizó el proyecto del próximo PARQUE LINEAL que se extenderá por aproximadamente 2 kilómetros en el sector de las vías del ferrocarril hacia Castelli. Esta obra se integrará con el Parque Temático Ciudad de los Niños y el paseo de la avenida 33 y avenida 2, conectando con su extensión hasta la 0000. Mencionó que, gracias a un acuerdo pacífico alcanzado, los terrenos ocupados de la zona serán liberados para el comienzo de la obra el mes próximo. Entre los proyectos para el 2021, adelantó el CONCURSO DE IDEAS para la intervención de los bulevares de la avenida 33 entre avenida 2 y 0000.

“Buscamos que profesionales de la ciudad puedan acercar propuestas que contemplen pistas de patinaje, de bicicletas, sendas peatonales y parquización”.

En el marco de los proyectos especiales, durante el 2020, se realizó el relevamiento general de calle 12 y Plaza San Martín y la elaboración de la primera etapa del Proyecto de Refuncionalización, a partir del cual se prevé revalorizar la calle principal de la ciudad y su entorno como espacio público de tránsito y encuentro para uso y disfrute de los vecinos. Contempla el ordenamiento del espacio peatonal junto al ensanche de las esquinas que prioricen la circulación peatonal, la incorporación de rampas para discapacitados asegurando la accesibilidad a la misma para personas con movilidad reducida, de mobiliario urbano como bancos y bicicleteros, la repavimentación y/o reparación de calzadas y la incorporación de arbolado urbano con vegetación a lo largo de todo el tramo para mejorar su aspecto estético considerando los canteros y las especies en las aceras existentes.

En cuanto a la red vial, se proyecta una circulación vehicular en 3 carriles: los dos de la derecha para el tránsito de vehículos de 4 ruedas o más, y el de la izquierda preferentemente para motos, ciclomotores y bicicletas. Además, se proyectan dársenas para estacionamiento a ambas márgenes de la calzada, contemplándose, además, espacios de carga y descarga y ascenso y descenso de pasajeros y/o discapacitados señalados con leyendas al pie de la calzada.

Paralelamente, se ejecutará un proyecto de regulación y remoción de marquesinas y carteles de publicidad con un período de transición con plazo de gracia para que los propietarios frentistas modifiquen las mismas con ayuda y colaboración del municipio.

“Este ambicioso proyecto, cuya ejecución seguramente nos lleve el resto de la gestión, incluye la refacción integral de la plaza San Martín, lugar emblemático de encuentro de nuestra ciudad, con distintas acciones para mejorar el parquizado, ampliar el espacio recreativo para niños, hacer un recambio de iluminación y adecuación de las instalaciones eléctricas, así como el reemplazo de pisos en el perímetro de la plaza, entre otras”.

En cuanto a la regularización de tierras, en 2020, se reformaron las oficinas para mejorar la atención al público y se desarrolló un sistema que permite agilizar las tramitaciones y hacer un seguimiento del procedimiento administrativo. Y este año se prevé entregar aproximadamente 200 títulos de propiedad mientras se continúan con las inspecciones como parte del proceso de regularización de tierras fiscales con atención personalizada.

“Nos encontramos en un proceso integral de modernización del Sistema Informático por lo que, para el año 2021, se prevé el acceso a la información catastral completa a través de internet, la ampliación de prestaciones en el sistema de presentación de planos, la nivelación completa de la ciudad, la regularización de planos de construcción y la verificación de titulares actuales de propiedades”.

En el marco del convenio con el Programa Vivienda Adecuada del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, el municipio recibió fondos que fueron entregados a 51 beneficiarios de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Además, se otorgaron 92 soluciones habitacionales para personas con escasos recursos, las cuales fueron solventadas con recursos propios del municipio.

“Quisiera mencionar que se otorgó factibilidad para la construcción del desarrollo urbanístico PROCREAR que consiste en 74 viviendas y cocheras y 8 locales comerciales en la ciudad. El municipio solicitó que el gobierno provincial ceda el espacio de la esquina de calles 21 y 14 para destinarlo a un espacio público, como también la cesión del edificio histórico de bomberos”

Por otra parte, quiero anunció la construcción del Centro de Monitoreo Urbano de Sáenz Peña, un edificio desde donde se operarán las cámaras de videovigilancia instaladas en la ciudad, para el CONTROL EFECTIVO DEL TRÁNSITO, LA MOVILIDAD URBANA Y EL ESPACIO PÚBLICO que permitirá intervenir de una forma más rápida y coordinada a los equipos municipales y a las Fuerzas de Seguridad ante los casos de accidentes y/o delitos en la vía pública. Este nuevo edificio surge ante el crecimiento de la red de cámaras en la ciudad, que vuelve necesario duplicar o triplicar el número de operadores de las mismas y, en consecuencia, una ampliación considerable del espacio de trabajo. Estará ubicado en la intersección de la Avenida 1 y Calle 14 del Ensanche Sur; un lugar estratégico del área central de la Ciudad equidistante geográficamente a todos los barrios y sectores urbanos de la misma.

En ECONOMÍA, destacó la posibilidad del pago de impuestos a través de mercado de pago con tarjetas de crédito y débito. Además destacó el pago en tiempo y forma de los salarios de los empleados a pesar de la difícil situación económica del 2020. También, recordó que se logró la bancarización de todos los empleados de la comuna.

La Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana comenzó el año 2020 con una oferta cultural diaria, que como agenda veraniega de acceso libre y gratuito. El Coral Termal, bajo las órdenes de María Rosa Cantora, inició su ciclo anual. Se sumó la disciplina “Lenguaje Musical” destinada a los profesores de danzas. El Coral acrecentó notoriamente el número de sus integrantes. Este año espera lograr una continuidad de presentaciones en otras ciudades del país para convertirse en un definitivo embajador de la cultura termal. “Una ciudad que recicla es una ciudad que progresa” se llamó la muestra fotográfica e ilustrativa instalada en noviembre en Casa de Cultura preparada en coordinación con la Subsecretaría de Medio Ambiente. Y en consonancia con la labor desplegada a lo largo del año se sancionó la ordenanza sobre “Recolección Diferenciada” el 17 de diciembre de 2020.

Durante los últimos meses se trabajó intensamente en la creación del Plan de Estudios de la Carrera de Profesorado de Folklore, que fue aprobado por unanimidad el Concejo Deliberante Municipal el 23 de diciembre pasado. En este mes de marzo, luego de más de una década de experiencia formativa y altos logros estéticos y escénicos obtenidos por el Ballet Municipal, se pondrá en marcha la carrera. La demanda gratuita de su inscripción desbordó todas las expectativas puesto que en menos de una semana se completó el cupo.

También a partir de marzo se iniciarán las actividades en la Escuela de Danzas Folclóricas “Menoldo Díaz” y en la Escuela de Música, Danza y Teatro “Emilio Fabre”, con la acostumbrada propuesta formativa gratuita para casi un millar de asistentes diarios. Se consolidará la Orquesta Infanto Juvenil de Casa de Cultura que incluye instrumentos de viento.

Se iniciará la formación de un Ballet Folklórico y continuarán las clases de guitarra en el NIDO del Barrio Milenio, se dictarán clases de danzas en el centro comunitario del Barrio Santa Mónica y se enseñarán instrumentos en el CIC del Barrio San Cayetano.

A través de una convocatoria abierta a escritores se editará un primer libro de poesías que contenga las escrituras inéditas de jóvenes referentes de las letras de esta ciudad y de la región centrochaqueña.

La Feria del Libro “LA TERMAL LEE” que se realiza anualmente cada mes de octubre, sumará la posibilidad de una Feria del Libro de Otoño y otra Feria de Invierno para que la relación con el libro sea frecuente, familiar y necesaria.

El área de DESARROLLO HUMANO Y DEPORTES fue una de las más afectadas por la pandemia, principalmente en aquellas tareas orientadas a los sectores más vulnerables de nuestra ciudad. En este sentido, el equipo municipal de acción social ha tenido un rol importante realizando 3000 visitas a lo largo del 2020, abordando cuestiones de urgencia relacionadas a la salud en muchos casos, abordajes rápidos y de suma necesidad (camas, colchones, frazadas, artículos de limpieza) indispensables para el día a día, y también al déficit habitacional, derivando los casos a las áreas correspondientes.

Por otra parte, se firmó un convenio de trabajo conjunto con el Centro FUNDECCH que ya se está ejecutando y a través del cual el municipio colabora en la detección y abordaje de la desnutrición infantil. En este sentido, se asiste en el traslado de pacientes con desnutrición hacia el Centro CONIN para su tratamiento diario.

Anunció la firma de un convenio con la Fundación Recreo, presidida por la Pastora Claudia Arias de Candia, que forma parte de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable. A través de la misma brindan ayuda a todas las mamás que se encuentran en situación de vulnerabilidad. A través de ese convenio el Municipio colaborará para que las mujeres asistidas por la Fundación puedan realizarse ecografías en los institutos privados de nuestra ciudad abonando un porcentaje mínimo del costo de las mismas y el resto será solventado por la comuna. Además, la fundación recibirá una ayuda económica mensual para que puedan seguir asistiendo a las mujeres en todo lo que necesiten. Se declarará de interés municipal la línea gratuita 0800 333 1148, una herramienta que permite poder escuchar y dar solución al abordaje de la maternidad vulnerable. En los próximos días estará culminada la escultura del niño por nacer, emplazada en avenida 28 entre 29 y 31, si bien hay fecha confirmada para su inauguración, se prevé tenerla lista antes del 25 de marzo que se celebra, justamente, el “Día del Niño por Nacer”.

Los centros integradores Santa Mónica, San Cayetano, María Madre de Esperanza, NIDO Barrio Milenium, Colón, el Centro recreativo municipal y el Centro de formación Barrio San Martín, fueron indispensables en el transcurso de la pandemia atendiendo casos de todos los vecinos de sus zonas y sosteniendo sus merenderos y comedores como pilar para muchas familias que los necesitan. Hacia el mes de agosto de 2020, se iniciaron los talleres de oficio y las capacitaciones programadas bajo un exigente protocolo de bioseguridad, finalizando así en el mes de diciembre los mismos, con exposición de sus trabajos finales y entregado sus certificados a más de 600 personas. El objetivo con estas actividades es siempre otorgar una herramienta más en la búsqueda de trabajo, cualquiera sea el rubro. Otra de las actividades más importantes desde estos centros comunitarios, sin dudas, son las clases de apoyo escolar que allí se desarrollan, especialmente en un año tan duro en materia educativa. Más de 200 niños participaron de estas clases el año pasado.

En cuanto a comedores y merenderos se sigue apostando a la cocina central que provee a los 10 comedores integrales sumados a los 35 comedores y 70 merenderos subvencionados por nuestra municipalidad.

Cabe destacar que los 45 comedores y 70 merenderos aportan un total de 7000 porciones diarias de comida destinadas a las zonas más vulnerables de nuestra ciudad. “Un compromiso que desde el gobierno nos tomamos muy en serio y que financiamos en un 100% con fondos municipales”.

También comentó que se prevé la climatización de la pileta del Polideportivo Municipal para que pueda ser utilizada durante todo el año.

Remarcó la importancia de la LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL que alberga a 92 equipos, con 2000 chicos beneficiados de todos los barrios de nuestra ciudad.

La Oficina de Diversidad y Género, continuará trabajando con el objetivo de promover el respeto a la diversidad y la inclusión y en repudio a todas las formas de discriminación, odio y violencias en nuestra comunidad.

Se fortalecerán las acciones que se vienen desarrollando en este sentido, remarcando problemáticas tan sensibles y tangibles como lo es la violencia de género en todas sus modalidades, trabajando directamente con la línea nacional 144 para atención a víctimas y abordando de manera inmediata las situaciones que así lo requieran. Desde 2020, se vienen sumando actividades orientadas a la terminalidad educativa, así como de colaboración con organismos provinciales, nacionales, públicos o privados, gremios, entidades de profesionales u otras con objetivos similares.

Esta oficina cuenta con un abordaje terapéutico, de tratamiento y seguimiento a las víctimas (incluyendo un refugio) y el contexto socioeconómico y cultural en el que se encuentran.

Una de las áreas destacadas fue la de SERVICIOS PÚBLICOS dado que profundizó el trabajo en todos los barrios de la ciudad.

Se realizaron 181 cuadras de ripio, 118 alcantarillas, 14 aperturas de calles. Se desarrollaron actividades de cuneteo en 25 barrios y de limpieza en 20 canales troncales más el Reservorio del Barrio Tiro Federal.

Se adquirió equipamiento para la limpieza del espacio público. La barredora automática permitirá ir eliminando el barrido manual a la vez que se evitan las horas de mayor calor para el personal a cargo.

“Quisiera mencionar que, desde el municipio, nos hemos ocupado del mantenimiento y desmalezado de toda la zona de la Autovía, prestación que debería realizar Vialidad Nacional. Al no tener respuesta los reclamos en este sentido, decidimos intervenir con recursos propios para mejorar la seguridad de los vecinos al transitar”.

Adelantó que enviará al Concejo Municipal un proyecto sobre el desmalezado y limpieza de terrenos baldíos privados que permita actualizar y unificar la legislación vigente que contemple en su totalidad los deberes de los ciudadanos en relación a la cuestión de salubridad, conservación e higiene de los inmuebles baldíos o construidos en nuestra ciudad. Dado que la presencia de pastizales y basura es un ámbito propicio para la proliferación de enfermedades, así como pueden ser utilizados como refugio de delincuentes.

La nueva legislación permitiría un accionar inmediato y efectivo, sin necesidad de intimación previa para que la municipalidad avance con el trabajo de limpieza cuando se observen malezas superiores a un metro de altura. Y se cargará a la cuenta del titular del predio los costos, impactando en su deuda fiscal junto con el impuesto inmobiliario y las tasas y servicios.

Comentó que se avanza con la construcción de pavimento articulado en el barrio Loma Linda, se completaron 200 metros en las calles Lapacho entre Algarrobo y Guayacanes, y en la calle Sauces entre Ceibos y Palmeras. Y esta mañana comenzamos la construcción de otros 300 metros de pavimento con adoquines en la calle Ceibos. “Quiero destacar que esta obra se ejecuta bajo la modalidad de pago anticipado, es decir que los vecinos abonan por adelantado para que luego el Municipio ejecute la pavimentación, por lo que agradezco la confianza de los vecinos”.

Durante el discurso describió cada una de las obras ejecutadas en el marco del plan de mejoramiento de canales y desagües y anunció que se proyecta la construcción del canal REVESTIDO de calle 51, en el tramo comprendido entre la calle 322 hasta la Ruta 95. El mismo permitirá el escurrimiento del agua de la calle 71 y todo el barrio Sáenz Peña, descomprimiendo al canal de la 33. También se construirán canales revestidos en las calles 3, 5, 7 y 13 del barrio Reserva Este desde avenida 2 hasta la 000. Y vamos a optimizar el canal existente de la calle 000 desde la calle 5 hasta la calle 15. Estas obras mejorarán notoriamente el escurrimiento del agua en la zona de avenida 2, el barrio Reserva Este y sus alrededores.

Al igual que servicios, Obras Públicas estuvo abocada en gran parte a las tareas de construcción, readecuacuación y revestimiento de canales y desagües en distintos puntos de la ciudad. Siendo uno de los más importantes el de calle 33 desde la calle 2 hasta la Ruta 95, el cual se encuentra en plena ejecución.

Por otro lado mencionó las obras de pavimentación que se están ejecutando como la de la calle 37 del barrio Puerta del Sol y la 17 del barrio Milenium que serán inauguradas en los próximos días en el marco de las actividades por el aniversario de la ciudad.

El Intendente comentó que se logró la aprobación para la colocación de un mástil en la rotonda de las rutas 16 y 95, el cual tendrá su avance durante el primer semestre del año.

Como parte de los anuncios, dijo que se continuará la pavimentación de la calle 6 desde la calle 13 hasta la 17 del Monseñor, la misma se convertirá en una conexión directa desde calle 17 a colectora norte con pavimento. Una vez finalizadas esas dos cuadras, continuaremos la pavimentación hasta la 21.

Luego, se proyecta la pavimentación de la calle 12, también del Monseñor de Carlo, desde la avenida Papa Francisco hasta la calle 9. Posteriormente, y una vez finalizadas las anteriores, se pretende iniciar la obra de pavimentación de la calle 6 desde la 33 hasta la 51, una obra que beneficiará a los vecinos del barrio San Martín. Otra obra que dijo espera concretar es la pavimentación de la calle 26 bis del lado Sur de la ciudad y la 26 desde la 33 a la 51 para descomprimir la calle 28.

El área de Electrotecnia municipal realizó la iluminación de la plaza de la calle 51 y 24 y del sendero peatonal de la avenida 2, desde la calle 21 a la avenida 33. Y pese a no ser una responsabilidad directa de la municipalidad, se intervino en la reparación de luminarias de autovía de ruta 16, lo que incluyó la reposición de más de 100 lámparas, reparación de cable aéreo y subterráneo, colocación de cabinas nuevas con sus respectivos contactores y equipo de conexión. Además, se repararon 2600 puntos de luz en diferentes puntos de la ciudad.

Adelantó que este año se iniciará la obra del Parque Vecinal de avenida 61, que surge como pedido de un grupo de vecinos del Barrio 50 viviendas y del Barrio Solidario. La obra contempla los 200 metros existentes de parterre, más una extensión sobre una superficie libre en el sector de la Plaza del barrio Solidario. Un sendero de adoquines que se entrelaza con la vegetación existente y que a su paso se vincula con sectores de juegos infantiles, plaza de salud, bancos ubicados bajo la vegetación y un anfiteatro frente a la plaza. En todos los extremos de enlace del parterre habrá un ensanchamiento de la senda que permitirá el cruce de calle y dará lugar a un mural en el solado.

Adelantó que en las próximas semanas se comenzará a trabajar en la construcción de una plaza en el barrio Ramseyer, que comenzará a ejecutarse entre finales de marzo y los primeros días de abril. Serán 250 metros de vereda, con zona de juegos infantiles y aeróbicos, luminarias leds, parquizado y mobiliario urbano.

Por último, dijo que se continuará la obra del el paseo del kilómetro 173, desde el Museo Ferroviario hasta Ruta 95, será un paseo lineal, costero al canal de la avenida 1, contempla la construcción de veredas, mobiliario urbano, iluminación led y juegos aeróbicos.

“Quiero destacar que todas estas acciones sólo son posibles gracias al trabajo de los empleados municipales. Con ellos y sus representantes mantenemos un espacio de diálogo e intercambio que nos permite avanzar en la mejora de sus condiciones laborales. En este sentido, y a pesar de la difícil situación presupuestaria del año pasado, pudimos cumplir como municipio con el aumento salarial del 30% al básico para el personal municipal acordado para el 2020, de las categorías más bajas, así como con el aumento del 50% para la ayuda escolar y las asignaciones familiares. Y nos encontramos en conversaciones de cara al 2021 que se concretarán con el sueldo de marzo”, indicó.

En la parte final de su presentación el Intendente sostuvo que deseaba transmitirle algunas inquietudes al Gobernador, que exceden al estado municipal, “al menos para enfrentarlas de manera exclusiva”.

Dijo que en el tope de las preocupaciones se mantiene lo referido a la seguridad, razón por la que espera que el Gobernador pueda evaluar la propuesta que la comunidad ha elaborado, a modo de sugerencia, para poder atacar el flagelo de la inseguridad con políticas más de fondo. “Esperamos contar con su apoyo sobre este y otros temas que redunden en soluciones que, desde el municipio, en soledad insisto, serán de dificultosa y aún poco probable resolución”.

También dijo que se harán nuevas convocatorias a nuestra comunidad para escuchar perspectivas y redactar propuestas en otros temas de gran preocupación que afectan a la ciudad, tales como educación, sistema cloacal, aeropuerto, autovía (entre otros), “que puedan ser presentamos de primera mano al Presidente de la República y su gabinete cuando nos visiten”, teniendo en cuenta que Sáenz Peña es una de las capitales alternas.

“Entre otras responsabilidades de carácter provincial o bien de trabajo conjunto, quisiera agregar dos que nos preocupan, especialmente, por su impacto en muchos aspectos de la vida de nuestros vecinos. El primero es la ausencia de un sistema cloacal que garantice la salubridad y que dé cuenta del crecimiento de nuestra ciudad. Hoy estamos colapsados en este sentido por lo que ha sido un reclamo reiterado a SAMEEP, cuya respuesta ha sido limitada en sus resultados concretos. La otra cuestión que permanece en la agenda de preocupaciones de los vecinos es el servicio de alumbrado público. Este tema tiene un impacto directo en la seguridad al transitar en la vía pública, lo que queda en evidencia en lugares como la Autovía. Cabe aclarar que el municipio, a través de un convenio firmado con la empresa SECHEEP, sólo es responsable del recambio de lámparas. El mantenimiento del tendido eléctrico sigue siendo responsabilidad de la empresa provincial. Espero que podamos desarrollar una relación de trabajo con la empresa SECHEEP que nos asegure una prestación plena para todos los saenzpeñenses”, expresó.

Por último, pidió el acompañamiento de los Concejales del oficialismo y a los de la oposición los invitó a seguir trabajando y priorizando los intereses de la comunidad. También agradeció a los vecinos por el acompañamiento durante su primer año de gestión.

“Los convoco, como siempre, desde la humildad y sabiéndome circunstancia, a que cada uno, desde nuestro lugar sigamos trabajando por el desarrollo de la Sáenz Peña que anhelamos. De esta manera y con este compromiso, declaro formalmente iniciado el período ordinario del presente ejercicio legislativo. Muchas gracias”, finalizó.