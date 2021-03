Salta: se pinchó un gomón dos muertos y desaparecidos

n gomón en el que viajaban 20 personas se pinchó este miércoles, en Salta, cuando intentaba cruzar el límite internacional entre Bermejo y Aguas Blancas, en Bolivia. Las autoridades confirmaron que dos pasajeros murieron, mientras que otros seis, entre ellos nenes, permanecen desaparecidos.

Es una práctica frecuente pero que, este miércoles, terminó en tragedia.

La corriente del Bermejo arrastró al gomón que sufrió una pinchadura y generó un desastre. Al momento, hay 2 personas muertas y cinco desaparecidos. Entre los desaparecidos, se encuentran dos bebes.

“Estábamos cruzando mucha gente, el botero no podía dirigir bien el gomón, le pedimos que nos retorne, pero se pinchó y no había más que saltar”, relató a Radio Fides una de las mujeres que estuvo en el gomón. Relató que algunos lograron saltar y por ello sobrevivieron, pero varios no lograron abandonar la barcaza y continuaron río abajo.

“Tomamos conocimiento a las 9 de la mañana de que un gomón que hace el paso de un país al otro se había pinchado y que terminaron alrededor de 20 personas sumergidas en el agua arrastrados por el cauce del Bermejo que había recibido un cauce importante desde Bolivia y está totalmente crecido”, le dijo Miguel Velardez, vocero de la policía de Salta, a TN.

Solamente se encontró a una de las personas que iba en ese gomón desde el lado argentino”, detalló Velardez, que aseguró que se está tratando de hallar a aquellos que llegaron a Bolivia.