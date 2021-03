TFB: A minutos del inicio, se suspendió el debut de Sarmiento en Corrientes

Por falta de certificados médicos de su rival, Sarmiento no pudo arrancar su participación en la edición 2021 del Torneo Federal de Básquetbol, prevista para la noche del domingo 28. El partido, válido por la primera fecha de la Zona NEA del certamen, programado para las 20.30, en Corrientes, debía medir a los locales de Colón frente al Decano, pero el comisionado técnico del juego, tras directiva de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) suspendió el encuentro porque el equipo correntino no presentó los certificados médicos de su plantel.

Tras la suspensión, el comisionado técnico del juego, Néstor Rossi, dialogó con la prensa y señaló que “se hizo lo posible para que se juegue el partido, pero lamentablemente no se pudo. Me llamaron de la CABB y me informaron que el equipo de Colón no tenía cargado los certificados médicos correspondientes y por ello, no se pude jugar el partido”, manifestó.

Asimismo, Rossi detalló que la resolución del partido, obedece a lo reglamentario y que “no es una situación insólita, porque cada club debe saber cuáles son los requisitos fundamentales para jugar el partido y los certificados médicos es uno de ellos”, señaló.

Respecto a lo que ocurrirá tras la suspensión, Rossi dejó en claro que tras la suspensión su tarea es la de elevar el informe correspondiente de la situación, lo que sigue ya queda en ámbitos de la CABB. “Ellos decidirán si con esta situación el club Colón pierde el partido ante Sarmiento, o bien, teniendo en cuenta los motivos de la falta administrativa, cuál será la resolución a seguir”, manifestó Rossi.

Lo cierto es que el debut del Aurirrojo de Resistencia deberá esperar hasta el próximo sábado, cuando en el microestadio “Raúl Alejo Gronda” reciba a Comunicaciones de Mercedes.

Dpto. Prensa Club A. Sarmiento