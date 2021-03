Becas Progresar 2021: ¿Cómo tramitar el beneficio para estudiantes?

Desde este 1 de marzo se encuentra abierta la inscripción para el programa de becas que provee de un ingreso a estudiantes para ayudar a terminar estudios primarios, secundarios y universitarios

El Ministerio de Educación ya se encuentra preparando la nueva etapa de las Becas Progresar, que este año contará con el doble de presupuesto asignado y prevé la incorporación de nuevos beneficiarios a partir de la actualización del salario mínimo. La inscripción comienzó este 1° de marzo y se extenderá hasta el 31 de ese mes. En total habrá 750.000 becas.

Se trata del programa de acompañamiento destinado a jóvenes para finalizar los estudios primarios, secundarios, plan Fines y para quienes se formen profesionalmente, quienes actualmente reciben hasta $6.900 mensuales que otorga el Ministerio de Educación.

Uno de los requisitos para acceder a esta ayuda del Estado es que el alumno en cuestión tenga entre 18 y 24 años al momento de finalizar el plazo de inscripción, aunque hay algunas excepciones para este límite. Además, la suma de los ingresos de su grupo familiar no debe superar los tres salarios mínimos.

La inscripción se puede realizar a través de la página web. Una vez finalizado este trámite, la solicitud pasará a estar en evaluación y se tendrá que esperar a que se cumplan los procesos administrativos correspondientes. Los resultados estarán disponibles dentro de los 60 días hábiles finalizados el período de inscripción.

De acuerdo con lo que estableció el presupuesto educativo presentado por el Gobierno en el Congreso para este 2021, se prevé un incremento de 29% respecto al año pasado, con la duplicación de montos destinados a becas Progresar para alumnos de nivel medio y universitario.

“Habrá una actualización del monto que se cobra, que será anunciado por el Presidente, y también un aumento de la cobertura, que llegará a 750 mil beneficiarios. Es un derecho y un acompañamiento a la trayectoria educativa de todos estos jóvenes”, indicaron desde el ministerio de Educación.

Además, se incrementará el número de beneficiarios del Progesar, que pasaría de 550 mil a 750 mil alumnos. Esto es porque se actualizará el salario mínimo, por lo que más personas podrán pedir ser incluidos en la beca.

ctualmente, los montos para los estudiantes que estén cursando la escuela primaria, secundaria y especial, era de $ 2.100 pesos por mes, mientras aquellos que para los que estaban realizando una formación profesional, era de 1.750 pesos por mes. En tanto, en lo que respecta a la Educación Superior, la ayuda del Estado para los alumnos de carreras universitarias era de:

Para estudiantes de 1º y 2º año – $2.250

Para estudiantes de 3º y 4º año – $2.700

Para estudiantes de 5º año – $3.250

Carreras universitarias consideradas estratégicas:

Para estudiantes de 1º año – $ 2.550

Para estudiantes de 2º año – $ 3.100

Para estudiantes de 3º año – $ 4.100

Para estudiantes de 4º año – $ 5.350

Para estudiantes de 5º año – $ 6.900

Carreras de educación superior no universitarias:

Para estudiantes de 1º y 2º año – $ 2.250

Para estudiantes de 3º y 4º año – $ 2.700

Carreras de educación superior no universitarias consideradas estratégicas:

Para estudiantes de 1º año – $ 2.550

Para estudiantes de 2º año – $ 2.800

Para estudiantes de 3º año – $ 3.650

Cómo inscribirse en el programa Progresar

La inscripción se puede realizar a través de la página web de la Anses arriba mencionada con la Clave de la Seguridad Social. Se deberá presentar el DNI, la partida de nacimiento y el formulario de inscripción firmado por la autoridad escolar del establecimiento donde estudia el beneficiario.

En caso de tener que actualizar los datos del grupo familiar, se debe presentar también DNI y partidas de nacimiento de los hijos.

Para aquellos que estén casado se debe presentar libreta de matrimonio o certificado de convivencia si vivís en pareja.

En tanto, se deberá descargar e imprimir el formulario de inscripción y subirlo en la sección “Mi ANSES”.

Otra opción es inscribirse en forma presencial. En ese caso se deberá descargar y completar el formulario de inscripción o solicitarlo en la UDAI (Unidades de Atención Integral) más cercana donde finalmente se deberá presentar con turno previo.

¿Cómo se calculan los 3 salarios mínimos vitales y móviles? Tus ingresos mensuales más los de tu grupo familiar deben ser menor a tres salarios mínimos vitales móviles. Los ingresos son la suma de:

– Las remuneraciones brutas de los/as trabajadores/as en relación de dependencia registrados

– La asignación Familiar por Maternidad o Maternidad Down, con exclusión de las horas extras.

– El plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario.

– Las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas.

– Los haberes de jubilación y pensión, al monto de la presentación por Desempleo y las sumas brutas originadas en Prestaciones Contributivas o No contributivas, de cualquier índole.

¿Cómo se abona el pago de mi beca? El pago de la beca estará a cargo del Ministerio de Educación, y se realizará en pagos de hasta diez (10) cuotas mensuales desde el momento de la adjudicación de la beca para Educación Obligatoria Y Educación Superior.

En el caso de Formación Profesional, se abonarán las cuotas según la duración del curso.

En tanto, podrá asignar para la puesta de pago una caja de ahorro en el banco más cercano al domicilio declarado en el organismo o bien el cobro a través de un correo argentino.