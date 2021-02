Sáenz Peña 109 º Aniversario : Reseña Histórica del descubrimiento de las Aguas Termales

En el año l937, se descubrió en el radio céntrico de la ciudad de Pcia. Roque Sáenz Peña, una vertiente de agua termominerál, con una temperatura de 40º C a 42º C. Este hallazgo se produce en forma circunstancial, cuando por razones de sequía, se realizaban perforaciones en busca de agua.

No encontrándose agua potable se destinó al servicio de riego, el cuál debió suspenderse de inmediato, dado el perjuicio que causaba a los equipos de riego y aún a los techos de las casas, en estas por acumulación de polvo que impregnado por la fuerte mineralización de las aguas corroían las chapas.

Por este hecho y su temperatura se supuso que esta agua debía ser curativa, ya para ese entonces muchas personas la utilizaban para baños de pies. El Dr. José Pavlotzki envió muestras a analizar a Buenos Aires. En febrero de 1941, se dio a conocer el informe de la Comisión Nacional de Climatología y Aguas Minerales, donde daba a conocer las excelentes propiedades curativas de estas aguas.

En un principio la Municipalidad encaró la construcción de un pabellón, dividido en dos secciones, con cuatro baños cada uno. Año tras año se le fue dando más importancia, determinado por la mayor afluencia de enfermos, por lo que era necesario ampliar las instalaciones y cantidad de baños, pero fue durante la gobernación de Anselmo Zoilo Duca que se realizo la construcción de un nuevo Complejo, y de una nueva perforación profunda.

La construcción del actual Complejo Termal, totalmente remozado, se inició en junio de l979 y se inauguró el 11 de diciembre de 1981. Posteriormente sobrevinieron taponamientos de los pozos por diversos motivos: uso de material inadecuado, sobreexplotación, falta de mantenimiento, deterioro normal por el paso del tiempo, etc. Se le sumó a esto, el desinterés de los gobiernos comunales y provinciales, a quienes desde hacía mucho tiempo, se les venía gestionando ayuda económica para poner nuevamente en funcionamiento esta alternativa curativa y turística.

Hoy gracias a la formación de EMPROTER (Ente Mixto de Promoción Termal) cuya Comisión tomó la posta con trabajo y perseverancia, efectuando nuevas perforaciones y remozando las instalaciones, es que los Baños Termales de Sáenz Peña, comenzaron a funcionar nuevamente y con bríos renovados.

SUS ACTUALES INSTALACIONES:

Este Complejo Termal, está ubicado en la misma manzana donde se encuentra el Hotel de Turismo Gualok, tiene una superficie de l00 por 50 metros, sobre calle Almirante Brown (23) entre 12 y 14.

Está dotado de todos los últimos adelantos tecnológicos, con cuatro servicios de baño sauna, dos de baño turco, veintiséis habitaciones para baños de inmersión (termal), cinco grupos sanitarios y ocho grupos de vestuarios, ocho salas para el descanso y relax post-baño, además de hidromasajes y dos consultorios de kinesiología, confitería y la oficina de Dirección de Turismo del municipio. Toda esta infraestructura está comunicada, por medio de un patio interior, con el Hotel. A todo esto, se le está agregando en nuevos consultorios de kinesiología, para atender principalmente a ancianos y deportistas que demandan cada vez más estos servicios.

Fuente : Facebook : Presidencia Roque Sáenz Peña

https://web.archive.org/