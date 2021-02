Juan Fuentes Castillo: “Es preocupante que pese a los esfuerzos del municipio y del sector, peligra la producción caprina de Pampa del Infierno”

De esta manera se expresó Fuentes Castillo luego de en esta semana haber recorrido junto a la intendente Glenda Seifert y productores los diferentes sectores de producción caprina de la localidad “Con absoluta preocupación pude ver la gran cantidad de productores que debieron dejar sus sueños de permanecer en emprendimientos familiares de varias generaciones debido a la falta de apoyo del gobierno provincial. El esfuerzo generado por la Intendente Seifert con quien hemos recorrido varias instalaciones de productores es más que notable, el interés en reactivar el frigorífico el cual ya comenzó con la exportación es formidable, pero contrapuesto con esto, vemos la falta de interés del gobierno provincial en continuar con las políticas de aquel programa PROGANO que innumerables beneficios traía a los productores de este sector” manifestó Fuentes Castillo. LOS NUMEROS EN CRUDO También se refirió en números a la cantidad de productores y stock caprino, “En un momento en el auge de producción, existían 1000 productores, hoy día solamente el 40%, había 70 mil madres y en la actualidad solamente el 10%, es decir sobreviven 2 a 3 cabañas, que no poseen asistencia del gobierno provincial y además, como en todos los productos del campo, el productor es quien se lleva la menor parte de la ganancia, con rindes económicos bajísimos dado que el valor de venta de carne caprina es ínfimo y la remuneración más importante la lleva el exportador haciendo su negocio. En el año 2018 se solicitó al estado provincial créditos o algún tipo de ayuda, que lamentablemente hasta el día de hoy no tuvo eco alguno, es más, parecería que se busca cambiar el polo caprino quitándolo de Pampa del Infierno, para llevarlo hacia alguna otra región dejando esa ciudad a la deriva y sin ningún tipo de ayuda. Una situación preocupante para un grupo de productores que no quieren perder su fuente de trabajo, que reciben el apoyo del gobierno municipal en lo que puede, que reactivaron la posibilidad de exportación, pero que en definitiva la iniciativa pareciera al gobierno provincial no atraerle” concluyo Fuentes Castillo.