Examen b1 de Italiano: Convenio entre el Circulo Trentino de Resistencia y la Asociación Coeli de Rosario

Dada la gran cantidad de personas que consultan sobre la certificación B1 válida para el trámite de ciudadanía italiana por matrimonio, y visto que en nuestra ciudad no hay ninguna institución habilitada para dicho fin, el Circulo Trentino de Resistencia ha firmado un acta acuerdo con la Asociación Civil Centro Orientador de Estudios Lingüísticos Internacionales (COELI) de Rosario a través de la cual ambas instituciones se comprometen a trabajar en equipo con el fin de preparar a los interesados para rendir la certificación B1 de italiano otorgada por la Universidad Roma Tre de Italia (Certificazione IT). Según dicho acuerdo, el Circulo Trentino de Resistencia se encargará de la primera parte del recorrido, durante la cual se capacitará a los estudiantes en los argumentos gramaticales y lingüísticos necesarios, mientras que la Asociación Coeli, por su parte, se ocupará de la segunda parte del recorrido en la que se capacitará en cuestiones puntuales del examen. La certificación internacional nivel B1 de italiano no solo es un requisito para quienes deban realizar el trámite de reconocimiento de ciudadanía italiana por matrimonio, sino que también es necesaria para trabajar legalmente en Italia y para aplicar para becas de estudio, entre otros usos. El curso se realizará 100 % virtual, a través de la plataforma zoom. El examen, en cambio, será presencial y se rendirá en la ciudad de Rosario, en la sede de Coeli, el día 11 de noviembre de 2021. Si bien el curso está dirigido a personas sin conocimientos previos, aquellos que hayan estudiado italiano previamente podrán rendir un test nivelador a principios del mes de marzo y comenzar más adelante, dependiendo de los resultados obtenidos en este test. Para más información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3625222006 o escribir a cursosctresistencia@gmail.com