El Gobierno Provincial avanza con el relevamiento de tierras de las comunidades indígenas

“Tenemos como una de nuestras prioridades reconocer el patrimonio histórico que representan los pueblos originarios y su cultura”, afirmó la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente Marta Soneira.

La secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente Marta Soneira mantuvo una reunión con el director de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas(INAI)) en Chaco Juan Chico y autoridades del Consejo de Participación Indígena(CPI), para trabajar en el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades originarias en el marco de la Ley 26.160, que declara la emergencia territorial de las comunidades del país. “Tenemos como una de nuestras prioridades reconocer el patrimonio histórico que representan los pueblos originarios y su cultura para la Provincia”, aseguró la secretaria Soneira.

La Ley 26.160 no sólo declara la emergencia territorial de los pueblos originarios del país, sino que además ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades y de las tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública, lo que significa un primer paso en el reconocimiento del Estado Federal sobre la ocupación de tierras que realizan.

En este sentido, la funcionaria destacó el trabajo que se viene realizando entre todas las partes involucradas, dado que “permite aunar criterios para la puesta en marcha de distintas políticas públicas en beneficio de los pueblos ancestrales de la Provincia”.

Por su parte, el director del INAI Juan Chico explicó las acciones que se estarán realizando: “En poco tiempo se va a iniciar el relevamiento para constatar la situación jurídica de las más de 200 comunidades que viven aquí en la provincia. No podemos pensar nuestro presente, ni nuestro futuro, si primero no garantizamos el territorio”, declaró.

“Hoy se vuelve a reiniciar el proceso y a planificar una agenda de trabajo y todo el abordaje que implica esto”, finalizó Juan Chico.

Junto a Soneira y Chico, participaron también de la reunión representantes de las distintas comunidades de la provincia: Juan Carlos Gómez de General San Martín, Sergio López de La Leonesa, Leonardo Lorenzo de Fortín Lavalle y Mario Fernández de Quitilipi.