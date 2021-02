Inicia la vacunación a Fuerzas de Seguridad y personas alojadas en residencias de adultos mayores, públicas y privadas.

En conferencia de prensa, el gobernador Jorge Capitanich anticipó la continuidad del programa de vacunación contra el COVID-19 que se mantiene en una primera etapa donde tendrán turno los mayores de 60 años y el personal de seguridad. La segunda etapa comenzaría la semana que viene con foco en el personal docente.

En la mañana de este lunes, el gobernador Capitanich junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y la ministra de Salud de la provincia, Paola Benítez, llevaron adelante los nuevos anuncios respecto a la vacunación contra el coronavirus en el territorio chaqueño luego de la primera recepción de dosis de la fórmula de Oxford-AstraZeneca durante el fin de semana.

En ese marco, el gobernador precisó que ya se aplicaron 13.578 primeras dosis y 7.573 vacunas del segundo componente al personal de salud, quienes representan una meta total de 19.187 personas que buscarán inocularse contra la enfermedad y que constituyen la prioridad en el plan vacunatorio nacional y provincial.

A su vez, Capitanich resaltó que “con la provisión estamos prosiguiendo con el plan de vacunación”, por lo cual aseguró que a partir de hoy 22 de febrero comenzará el turno de los adultos mayores residentes en hogares de larga estancia, quienes detalló constituyen un total de 978 personas, al mismo tiempo que se contemplará extender a personal de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales por un total de 9.449 personas.

Al respecto de lo que será la segunda etapa a iniciarse a partir del 1 de marzo, el gobernador sostuvo que “pretendemos cubrir a personas mayores de 60 años, nuestro objetivo es cubrir la demanda de 176.233 personas”, lo cual explicó se buscará llevar adelante “con un proceso escalonado, lo que significa iniciar con 14.455 personas”.

Esta continuidad también representará beneficio para los trabajadores de la educación, quienes tendrán su oportunidad de vacunación a inicios del tercer mes en el comienzo de la segunda etapa en consonancia a la posibilidad de retornar a clases presenciales. “Pretendemos habilitar la vacunación para personal docente y no docente, que tiene distintas etapas, porque si incorporamos todos, son cerca de 55 mil personas”, señaló el gobernador.

La tercera etapa otorgará el turno para adultos de 18 a 65 años pertenecientes a grupos de riesgos por posibilidades de contagios o comorbilidades pre existentes, lo que en detalle representará a una población de 101.960 chaqueños. Posteriormente será el turno de los mayores de 18 años que no integren el grupo de la tercera etapa.

“Los adultos mayores no requieren inscripción”, remarcó la ministra de Salud

A su turno, la ministra de Salud Pública de la provincia, Paola Benítez, detalló el proceso vacunatorio y remarcó que los adultos de más de 60 años, quienes serán tenidos en consideración a partir de la segunda etapa que inicia el 1 de marzo, no requerirán inscripción previa y serán contactados por el Ministerio.

“Adultos de más de 60 años no requieren inscripción en ningún formulario y ninguna página, la provincia tiene una nómina completa y serán distribuidos en las postas de vacunación con días y horarios a establecer según las localidades donde vivan”, aseguró la ministra, y señaló que “a partir de la próxima semana comenzaremos con la vacunación de este grupo, arrancando con los mayores de 80 años. Ya se está llevando adelante la distribución de las postas y las personas según localidades, lo que va a estar publicado para acceder y ver en qué día y en qué posta vacunarse”.

“Tenemos un plan estratégico que lo venimos cumpliendo a rajatabla, esto ha contemplado un grupo de beneficiarios establecidos de acuerdo al riesgo de contagio por mayor exposición o de enfermedad crítica por pertenecer a grupos vulnerables”, remarcó la ministra, y concluyó que “es importante que a medida que vayamos largando las etapas para que la población beneficiaria pueda acercarse a recibir sus vacunas”.