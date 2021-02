Djokovic conquistó su noveno título en Melbourne

El número 1 del mundo sumó de esa manera su 18° Grand Slam y quedó a dos de Federer y Nadal.

El N.1 del mundo Novak Djokovic conquistó su 9ª Abierto de Australia, un récord, y su 18º título de Grand Slam, al avasallar al ruso Daniil Medvedev (4º) en tres sets 7-5, 6-2, 6-2 en menos de dos horas, este domingo en Melbourne.

A sus 33 años, Djokovic se coloca así a dos títulos del récord de trofeos de Grand Slam que está en manos de Roger Federer y Rafa Nadal, ambos con 20.

El serbio, que conquistó su tercer Abierto de Australia consecutivo y cedió cinco sets en su camino a la final, dio una nueva prueba de haber dejado atrás los problemas físicos en la zona abdominal que le causaron inquietud a lo largo del torneo, y sobre todo en su partido de tercera ronda contra el estadounidense Taylor Fritz.

“Estas dos semanas han sido una montaña rusa para mí”, reconoció ‘Djoko’. “Quiero dar las gracias al Rod Laver Arena, la historia de amor continúa”, afirmó ante los cerca de 7.400 espectadores.

Medvedev, por su parte, pierde su segunda final en un ‘Grande’ después del US Open 2019, y ve interrumpida su serie de 20 victorias consecutivas.

“Me hubiera gustado hacer que el partido durase más y hacerlo más interesante para ustedes, pero hoy no era el día”, reconoció Medvedev dirigiéndose al público.

El ruso ocupará el lunes el tercer puesto en la clasificación ATP (su primera vez en el podio mundial), por detrás de su rival de este domingo, y del español Rafa Nadal (2º).

Entre Djokovic y Nadal se reparten diez de los once últimos títulos de Grand Slam (desde Roland Garros 2018). Sólo Dominic Thiem, en el US Open 2020, logró arrebatarles uno.