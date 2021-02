El Municipio sigue coordinando múltiples acciones de prevención

El municipio sigue aportando acciones preventivas, a través de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de José Daniel Falcón en coordinación con sus direcciones dependientes, Policía y vecinos. En tal sentido, se realizaron múltiples tareas durante los últimos días.

Dirección de monitoreo

Esta Unidad está llevando a cabo sus remodelaciones edilicias que le permitirá optimización de espacios para mayor cantidad de operadores, se continúa con la instalación de nuevas cámaras, ya en segunda fase en trayectorias extendidas (zonas de ingreso y egreso a la ciudad) y se ha comenzado a recibir solicitudes de vecinos para verificar posibilidad de ubicación de cámaras en ingresos a barrios y de esta manera comenzar con la labor en la zona periférica más vulnerable.

Se han detectado imágenes de situaciones delictivas las cuales se trabajaron con policía de manera preventiva y también se ha aportado a esclarecimientos de situaciones conflictivas, configurando un elemento de importancia en la lucha por más seguridad.

Registro provisorio municipal de motocicletas

Desde su creación pudieron “regularizar” provisoriamente unos 40 ciclomotores, viene trabajando en forma ardua, y junto al Juzgado de Faltas Municipal por motocicletas retenidas y en este contexto se logró determinar a través de sus verificaciones físicas por perito idóneo diferentes situaciones que configuran conflicto judicial, entre ellas “adulteraciones” reflejadas en soldaduras, ventanas, numeración sobre planchuelas, numeraciones no originales que reflejan la utilización de elementos no autorizados, e inclusive disidencias en numeración de documentaciones y en el rodado, lo que derivó en intervención de la justicia por tales circunstancias.

En razón de ello se hace un llamado a toda la sociedad para que tramiten la inscripción ante el Registro Nacional de propiedad del Automotor de sus motocicletas y en caso de ser necesario su registro provisorio municipal hasta tanto puedan definir la inscripción por Ley. De esta manera también se evitarían defraudaciones en la compra y venta de estos vehículos.

Dirección de convivencia vecinal

Esta dependencia a través de su “equipo de limpieza”, ha comenzado a dar respuestas a desmalezado y limpieza en diversos establecimientos educativos, para ayudar en el inicio de clases ante la posibilidad de presencialidad en el presente ciclo lectivo, asimismo también ha efectuado sus tareas en organismos provinciales de seguridad (Comisarías, Unidad Rural, etc.), y cumplimenta con los requerimientos de diversos sectores barriales.

Además, se sigue coordinando la interrelación de la Red Solidaria Vecinal Municipal, en su importante aporte a trabajos preventivos.