German Oestmann UNCAus: “Este va ser un año de bimodalidad, un año de readaptación”

En buscas de conocer la realidad de las instituciones universitarias emplazadas en todos los rincones de la Argentina, para el segundo programa de Data Universitaria Radio, contamos con la entrevista al rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, German Oestmann, con quien en primer lugar abordamos el tema del inicio del primer cuatrimestre y la modalidad elegida para esto, y las posibilidades de establecer una presencialidad reducida o bimodalidad.

También, habló de la experiencia de lo vivido en el 2020 y como la Universidad se adaptó rápidamente al contexto de educación remota, con el objetivo principal en evitar la deserción estudiantil, algo que dejó buenos resultados, y que dio lugar a un incremento en la cantidad de inscriptos para este ciclo lectivo.

Sobre la formas en que la UNCAus acompañó a la sociedad en esta emergencia, hablo de las políticas de extensión y vinculación de la Unidad Médica Educativa (UME), la cual, junto con el Camión Sanitario, llevó a estudiantes de Medicina a instalarse en el impenetrable chaqueño para realizar APS y tareas sanitarias vinculadas con el COVID.

En el final, marcó que uno de los aprendizajes que dejó la experiencia del 2020 son los resultados logrados del trabajo en conjunto, en este caso, de todos los claustros y la comunidad universitaria en general.

Preguntarle en principio por el inicio del primer cuatrimestre del ciclo 2021, la resolución rectoral que dispuso el cursado virtual, y la declaración del CIN tras la reunión del CE donde establecen su posición sobre una modalidad mixta para las actividades académicas si el contexto lo posibilita, ¿no?

En primer lugar, destacar que venimos de un año en el que las Universidades Nacionales tuvimos que adaptarnos a la virtualidad, en forma automática, sin tiempo, la situación epidemiológica no nos ha permitido tener previsión, por lo cual, creo que es un éxito de la educación pública haber garantizado el ciclo lectivo 2020, de la manera que se lo ha llevado adelante. Dicho esto, para finales del año pasado, nosotros tenemos un Comité de Emergencia Sanitaria de la UNCAus, que está compuesto por distintos miembros de la comunidad universitaria -docentes, no docentes, investigadores, estudiantes, agrupaciones, directivos-, que han tenido la posibilidad de ver todas la variables que se necesitan para el retorno a la presencialidad. Digo esto porque, nosotros en esta situación no tenemos posibilidad de error, y hay que fallar lo menos posible, y teniendo una mirada más amplia e integral nos ha permitido analizar las distintas variables para minimizar los riesgos de cometer equivocaciones. Este protocolo ya confeccionado, lo hemos enviado al Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco, lo ha avalado, y una vez que tuvimos ese aval el mismo fue enviado a la Secretaría de Políticas Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación, que ya a pasado la primera fase y nos queda la aprobación final, que lo tendremos en las próximas semanas.

Dentro de ese protocolo se plantea lo que decis, dentro de nuestra resolución rectoral y también lo que ha dicho el Comité Ejecutivo del CIN, de una bimodalidad. Si bien el año pasado tuvimos un año cien por ciento virtual, yo creo que este va ser un año de bimodalidad, un año de adaptación y readaptación, en el cual como regla vamos a comenzar el primer cuatrimestre de manera remota, a través de la educación a distancia, con algunas excepciones en lo que hace a algunas asignaturas de materias netamente experimentales con mucha carga práctica, por nombrar alguna de ejemplo, Veterinaria, que tiene un 90 por ciento de práctica dentro de su carrera, o Medicina. Y de esa manera, vamos a ir aplicando algunas de las normas comprendidas dentro del protocolo. El protocolo establece prácticas en espacios al aire libre, las que sean en espacios físicos cerrados, las aulas al 60 por ciento de infección, los estudiantes con distancia, el uso de tapabocas, sanitizantes, nuestro Instituto de Ambiente ha elaborado un tubo germicida y una lámpara de ozono que permiten desinfectar los espacios físicos antes de ser utilizados.

Como te decía, un año de bimodalidad, como regla la virtualidad en este primer cuatrimestre, ha medida que vaya avanzando y se vemos que logramos controlar la situación epidemiológica de la provincia, y atendiendo a que somos una Universidad Nacional en el centro de la provincia de Chaco, con estudiantes de distintas localidades de la misma, de provincias vecinas y de otros paises tambien, tenemos que tener en cuenta que la salud y la vida humana está por encima de todo. Cuidando esos derechos personalísimos, en primer lugar, iremos viendo la manera de ir retornando a esa tan ansiada presencialidad

Recién decía que fue un éxito garantizar el ciclo académico en 2020, ¿podría contarnos los pormenores de la experiencia de la gestión y la actividad universitaria durante el 2020?

En primer lugar, yo creo que el sistema universitario buscaba primero evitar la deserción de los estudiantes, que es un montón de chicos y chicas en nuestro país, y la verdad que nuestra experiencia fue buena. Nosotros pudimos garantizar prácticamente el 96 por ciento de conectividad de estudiantes y que no se puedan retrasar en el cursado de sus carreras. Yo creo que esto se debe a dos cuestiones: en primer lugar, una vocación docente de poder adaptarse a estas nuevas metodologías de enseñanza, de no dejar pasar el 2020, de no perderlo, en el cual se han capacitado y auto capacitado en el uso de herramientas tecnológicas, aprendiendo de una manera muy rápida, transmitir conocimiento a través de una herramienta informática es más difícil que hacerlo a través de un aula, en el cual por ahí no se tiene es ‘feedback’ con el alumno al estar cara a cara, y ver que realmente esté adquiriendo los conocimientos que el docente está transmitiendo, y la verdad que se lo ha hecho de una manera correcta, efectiva; Por otro lado, también, de contar con una experiencia de 8 años de lo que es UNCAus Virtual, nuestra herramienta de educación a distancia, donde tenemos 6 carreras y algunos cursos de posgrado, en el cual, esa herramienta tecnológica nos ha permitido, en todo lo que sea la infraestructura del software, adaptarnos con mayor versatilidad a este nuevo contexto, y lógicamente, la combinación entre la vocación del docente, del trabajador no docente, y de toda esa estructura informática ponerla a disposición, ha permitido garantizar ese ciclo lectivo.

Como dato significativo, recién comentaba que el año pasado buscamos evitar la deserción, y este año, hemos aumentado la cantidad de inscriptos, y la verdad que en muchas carreras también venimos haciendo un gran trabajo, aquellas por ahí nuevas, como Agronomía o Veterinaria que están llegando recién al quinto año, con muy pocos egresados, que hoy los indicadores reflejan muchos ingresantes, también para la carrera de Medicina. Ese es un dato distintivo para destacar.

Esto que marca sobre el aumento de inscriptos para el ingreso 2021, ¿cree que se da por la incursión de la virtualidad y la educación a distancia?

Yo creo que sí, que tiene mucho que ver. Creo que la educación a distancia hace muchas veces ingresar a estudiantes que en otro contexto, de otra forma, no tendrían la posibilidad de hacerlo. Nosotros tenemos la Universidad en Roque Saenz Peña, y por lo general las universidades están en las ciudades más grandes, y tenemos un Chaco de 99,333 km2 con 69 municipios, que lógicamente, si bien estamos en el centro de la provincia, muchas veces es distante a otras localidades, y la virtualidad permite que estos chicos y chicas tengan la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, es por eso que yo creo que esto es una de las herramientas que ha dado el aumento de los ingresantes.

Se habla de dar prioridad a ciertas carreras o asignaturas para el retorno a la presencialidad reducida, como va ser esta situación en la UNCAus? Y que va pasar con los ingresantes 2021?

Nosotros muchas veces nos planteamos y pensamos cuales son las carreras que necesita nuestra provincia. En primer lugar, nosotros tenemos que formar profesionales, obviamente tenemos una propuesta académica amplia, que comprende 24 carreras de grado y, 45 entre el pre grado, grado y el posgrado, pero también tenemos hoy un faltante de distintos tipos de capital humano, y nuestra provincia, totalmente agroindustrial, creo que es importante fortalecer o dar a conocer estudios de agronomía, de veterinaria, de las carreras duras, como biotecnología, por mencionar algunas, creo que eso ayudaría al desarrollo de nuestra sociedad.

Con respecto a los ingresos, los ‘cursillos’ han comenzado de manera virtual, vamos a mantener la virtualidad en lo teórico todo lo que sea posible, y luego, las partes experimentales prácticas lo haremos como excepción en distintos tipos de comisiones, armado con grupos limitados de estudiantes, con lo que podamos garantizar la seguridad y la bioseguridad de cada uno, manteniendo la distancia y aplicando todos los protocolos necesarios para poder llevarlo adelante.

Pasando a otro tema, que tiene que ver con las políticas de extensión, la vinculación de la Universidad con la sociedad, y como la UNCAus ha acompañado a la sociedad con diferentes propuestas en esta emergencia sanitaria, que nos puede contar

Yo creo que la Universidad es un lugar donde se crea y se transmite conocimiento, pero tiene que tener un vínculo social en todas las cuestiones humanas. Creo que son muy importantes la relación y la extensión universitaria. Nosotros, en esta crisis pandémica, al contar con una Unidad Médica Educativa, con una carrera de Medicina, la verdad que se ha realizado un trabajo de voluntariado formidable, con una articulación con el Ministerio de Salud Pública provincial, y nacional también, realizando hisopados, plan DetectAr, recorriendo distintos lugares de la provincia del Chaco. Hemos visitado, por ejemplo, con el camión sanitario el impenetrable chaqueño, donde no solo se han realizado test e hisopados, sino también se ha realizado Atención Primaria de la Salud (APS).

Y esto tiene una doble finalidad: en primer lugar, esa ayuda, esa vocación de servicio trasladada a la sociedad que hoy lo necesita en esta situación de crisis, pero también, la formación de nuestros estudiantes en una etapa temprana, ya que es correctamente supervisado por residentes, por médicos, por docentes, desde el primer año de la carrera ya salen al territorio a conocer cuales son las distintas realidades que tiene un Chaco que es multicultural, creo que eso es más que importante; y por otro lado, también, vinculando a través de otras áreas, yo creo que es muy importante la vinculación y la articulación entre el sector público y privado, y hoy nosotros contamos con una incubadora de empresas, que está empezando a funcionar correctamente, donde a través de diferentes proyectos vamos a evaluar las tesis de estudiantes que fomenten o sean trasladadas al emprendedurismo, creo que ese es un eje transversal, no a una disciplina, sino a todas las carreras, así poder sembrar esa semilla en la etapa de formación educativa, creo que es más que importante, y a través de la incubadora empezar a ver distintos concursos de proyectos que permitan financiar esas tesis, que no queden en papeles que quedan archivados en una oficina, y que esas ideas, con las correcciones que hagan falta, puedan ser sueños que sean cumplidos, y hoy obviamente acompañados por una Universidad que ayuda a transformar, no solo la realidad de la persona que egresa, sino también, de una sociedad que hoy necesita de muchos emprendedores y mucha gente creadores de empleo privado.

Destacó antes al vacunatorio de la Universidad, y en ese sentido, teniendo en cuenta el plan de vacunación contra el Covid19 y el pedido para que el sistema universitario este entre las prioridades de esta campaña, pedirle su opinión sobre si este aspecto es indispensable para pensar la presencialidad en el 2021

Hay que ver primero las primeras líneas que están expuestas, los profesionales de la salud, las personas mayores. Lógicamente, si vamos a pensar en un año de bimodalidad, empezar a inmunizar a todos los trabajadores universitarios es una herramienta importante. Creo que hay que establecer el orden de prioridades, y cuando sea el turno, ojalá se pueda llevar adelante, para poder garantizar un servicio educativo a toda la comunidad.

¿Qué aprendizaje institucional o qué cambio le deja la situación vivida en el 2020?

Yo creo que es un año que nos deja ver la posibilidad que tenemos, cuando queremos y trabajamos en forma unida, de poder sobreponernos a una crisis. Yo hablo desde nuestro punto de vista, que es la enseñanza, la Universidad y la educación superior. La verdad que nos ha demostrado que cuando queremos, y tiramos todos para el mismo lado, los distintos claustros y los representantes de la comunidad universitaria en general trabajando en conjunto, ha garantizado un ciclo lectivo. Yo creo que eso es lo que hay que destacar, que no ha sido un año perdido en lo que es la educación, y creo que nos deja como enseñanza ver la posibilidad de inventarnos, de reinventarnos, de adaptarnos a estas situaciones, y que cuando lo hacemos juntos, con ganas y con educación, se puede salir adelante.