Durísimo cruce: ¿qué pasó entre Lionel Messi y Leandro Paredes?

El capitán de la Selección Argentina se enojó con su compatriota en la dura derrota del Barcelona ante el PSG.

La durísima derrota por goleada del Barcelona ante el PSG dejó varias aristas de cara al futuro de Lionel Messi, a quien se lo vio enojadísimo tras el segundo gol de la visita y quien hasta se peleó con su compañero de la Selección Argentina, Leandro Paredes.

Un Messi enojado, primero le pegó una patada de atrás al volante central, de gran encuentro en el Camp Nou. Luego, el ex Boca aparentemente le dijo algo que terminó de encender la mecha del capitán del equipo nacional.

De esta manera, el momento más tenso se vio en la previa a un tiro libre para el PSG, donde se observó a un Lionel enojado recriminándole algo a su compatriota, quien no solo no le respondió, sino que ni siquiera lo miró, quizás para no empeorar la situación.

Luego del encuentro, Messi y Paredes no cruzaron palabras, mientras que la “Pulga” sí se saludó con Mauro Icardi, e incluso intercambiaron camisetas.