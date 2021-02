Por falta de apoyo hace cinco años Sáenz Peña no tiene carnavales

Por falta de apoyo fundamentalmente, Sáenz Peña ha dejado de estar en la lista de ciudades donde se realizan carnavales y se ha profundizado por la pandemia.

Marisel Roldan una de las referentes de la Comparsa Yasi Berá de Sáenz Peña recordó que hace casi cinco años ya que en Sáenz Peña no se realiza el tradicional desfile de comparsas. En tal sentido comentó que tanto la comparsa Yasi Bera como Yapeyú ex Yapeyucitos, veníamos trabajando en un proyecto para el año 2020/2021 pero con el tema de la pandemia quedó un poco postergado. Si bien sabemos el costo del material que se necesita para poner en marcha las comparsas, venían trabajando en pequeños grupos armados para poder asumir los costos de materiales, plumas, piedras, trajes en general y todo lo que necesita una comparsa. Si tenemos empresarios, comercios, gente de Sáenz Peña que sigue interesada en apostar para la realización de los carnavales, pero esta pandemia que nos asechó y se tuvo que postergar”.

Dijo Rolda que va a costar la vuelta de los carnavales en Sáenz Peña luego de casi cinco años , ya que fue en el año 2016 el último año que se trabajó, en ese caso con UNCAus y se trabajó muy bien que apostó a los carnavales de Sáenz Peña. Más allá de eso vamos a trabajar todo lo que se pueda y cumplir este proyecto que tenemos de poder volver a surgir y ser parte de los carnavales centrochaqueños.

Roldan lamentó la falta de apoyo de las autoridades en general, “nos reunimos con las autoridades pero no podíamos concretar nada y pasa que van avanzando los meses y no se tiene nada concreto. Eso duele porque muchas veces dan el apoyo a otras localidades y no a los locales, porque si queremos crecer y se habla tanto del turismo tenemos que apoyar lo local”, sostuvo.

Recordó que las comparsas en general trabajan mucho para ese tipo de espectáculo y también invierten mucho.

Comentó la dirigente carnestolendas que a pesar de los años de ausencia se extraña mucho la actividad, pero el carnaval siempre está presente, “nosotros con un grupo de músicos y bailarines estamos presentes en casamientos, cumpleaños, eventos privados y siempre estamos trabajando”.