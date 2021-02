Chaco es la primera provincia del nea en contar con una ley que administra el suelo urbano fiscal

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente efectuará un relevamiento dominial, catastral y registral de los bienes inmuebles que formarán parte del Banco Provincial de Tierras Urbanas. El Gobierno suma así una nueva herramienta para generar soluciones habitacionales.

Con la reciente sanción de la Ley 3331 – A, que crea el Banco Provincial de Tierras Urbanas, Chaco se hizo de una herramienta fundamental para gestionar el suelo urbano incorporado al patrimonio estatal, lo que permitirá al Gobierno generar más soluciones habitacionales accesibles. De esta forma, la provincia del Chaco se suma a La Pampa (2019) y a CABA (2008), únicas en el país en contar con un Banco de Tierras Urbanas.

Esta herramienta de gestión pretende impulsar un plan estratégico territorial y generar suelo urbano de calidad para la construcción de viviendas que resulten asequibles a los diferentes sectores sociales, a sus respectivas capacidades de pago y sean aptos para programas habitacionales impulsados por el Gobierno provincial y nacional.

La autoridad de aplicación es la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, que en primer instancia efectuará un relevamiento dominial, catastral y registral de los bienes inmuebles que formarán parte del Banco Provincial de Tierras Urbanas y que estará permanentemente actualizado.

Asimismo, se cumple con uno de los requisitos del Plan Nacional de Suelo Urbano, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que permitirá el financiamiento y apoyo para la producción de lotes con servicios que cuenten con la infraestructura mínima garantizada y adecuada localización.

Esta ley también crea el fondo especial para la urbanización y el Consejo provincial del Banco de Tierras que, en conjunto, se encargarán administrativamente del financiamiento destinado a la concreción de programas y proyectos urbanísticos en distintas localidades de la provincia, siendo el de mayor magnitud el “Plan Maestro Nuevo Sur Resistencia”, que proyecta el crecimiento de la ciudad capital incorporando a la trama urbana de la misma los terrenos del ex Campo de Tiro, recientemente transferidos desde Nación al dominio de la provincia.

Banco Provincial de Tierras Urbanas: cómo inscribirse

Las personas interesadas en inscribirse al Banco Provincial de Tierras Urbanas para en un futuro adquirir una solución habitacional, deberán acercarse a las oficinas de la subsecretaría de Gestión Comunitaria y Articulación de Tierras ubicadas en avenida Sarmiento 719, de lunes a viernes de 07.30 a 18. Allí deberán rellenar un formulario y presentarlo acompañado de la fotocopia de los documentos del grupo familiar.

Con el objetivo de permanecer como una herramienta equitativa, transparente y segura, es requisito para la inscripción no poseer propiedades a su nombre, no contar con certificado del Registro Único de Beneficiarios del Hábitat (RUBH), no ser adjudicatario del IPDUV, y tendrán prioridad las familias de bajos recursos, numerosas, con integrante con alguna discapacidad o víctimas de violencia de género.

Gracias a un acuerdo que mantiene la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente con el IPRODICH, se realizará la reserva del 10% de las tierras incluidas en el Banco para personas que posean algún tipo de discapacidad, o familias que cuentan con un familiar directo con discapacidad. En este caso, los interesados deberán acercarse al IPRODICH para consultar pasos a seguir.