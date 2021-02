José Paradela deja Gimnasia y se acerca a River

El jugador se despidió de sus compañeros y ya se prepara para sumarse como nuevo refuerzo del equipo “millonario”.

José Paradela, volante que River anunció como nueva incorporación procedente de Gimnasia y Esgrima La Plata, se despidió este domingo por la mañana de sus compañeros del “Lobo” y retiró sus pertenencias del predio deportivo de Estancia Chica.

El zurdo mediocampista integraba la lista de convocados para el cotejo de este domingo ante Boca en La Bombonera desde las 19.20, por la Copa de la Liga Profesional, pero se estima que no firmará la planilla para poder concretar la operación con el club “Millonario”.

Las negociaciones que inició River Plate para conseguir el pase del volante de Gimnasia parecen muy encaminadas tras la reunión que llevaron a cabo los máximos dirigentes de ambas instituciones. De acuerdo a lo revelado por el sitio partidario “La página millonaria” tanto Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, como Gabriel Pellegrino, al frente de la entidad platense, compartieron una cena el viernes por la noche “en un restaurante de la ciudad de Buenos Aires”.

De ese encuentro habría salido un principio de acuerdo en la operación: River compraría la mitad del 80 por ciento de la ficha de Paradela (el otro 20 pertenece a Rivadavia de Lincoln) “en una suma que rondaría los 1,7 millones de dólares”, según indicó la publicación.

Por el lado de Gimnasia, no hubo hasta el momento información oficial sobre el pase de Paradela. En caso de concretarse la operación, River aprovecharía para terminar de pagarle a Gimnasia un “monto pendiente” que quedó de la venta de Ignacio Fernández al club de Núñez.

Lo cierto es que Paradela fue citado por la dupla Leandro Martini-Mariano Messera para integrar el equipo del “Lobo” que debutará hoy en la Copa de la Liga Profesional ante Boca en la Bombonera. Sin embargo, si “las negociaciones siguen firmes y se avanza” es casi un hecho que el mediocampista no será utilizado por el binomio técnico “y ni siquiera firmará planilla” para que la transferencia pueda hacerse sin inconvenientes.

El juvenil volante, de 22 años, nacido en la localidad bonaerense de Quiroga, debutó a los 17 en Rivadavia de Lincoln (Federal A), llegó a Gimnasia en agosto 2018 y tras una prueba entre varios juveniles se incorporó a la Reserva, que entonces era conducida por la actual dupla técnica integrada por Mariano Messera y Leandro Martini.