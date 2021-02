Abuela motoquera : Tiene 61 años y unió el Chaco con tierra del fuego en moto

El pasado 19 de enero Edith Ruffa Giménez, una bisabuela de 61 años, emprendió el viaje de sus sueños: Unir el Chaco con Tierra del Fuego en moto y sola. Tras recorrer más de cuatro mil kilómetros, fue recibida con entusiasmo por la comunidad motera de la provincia en sus tradicionales encuentros de los viernes en la Plaza Almirante Brown de Río Grande, oportunidad que compartió también con los veteranos de guerra que entregaron sendas banderas a los moteros.

Con mucho júbilo y algarabía los moteros de Tierra del Fuego tuvieron sendos recibimientos simultáneos. Por un lado a las autoridades del Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’, encabezadas por su presidente Raúl Villafañe y el Vice, Alberto Ante, que entregó sendas banderas a los moteros -un Pabellón nacional y la Bandera del propio centro-, que fue recibido por el presidente de la asociación motera ‘Hermanos del Viento’, Moisés Barría. El otro recibimiento fue a Edith Ruffa Giménez, de 61 años, quien cumplió su sueño de llegar a Tierra del Fuego.

Edith Ruffa Giménez contó que “hacía varios kilómetros e iba parando en las estaciones de servicio o en los lugares donde me esperaban moteros, donde compartía con ellos para sacarme fotos, recorrer la localidad y al día siguiente, volvía a salir”.

“Salí el 19 de enero, pero quedé en Casilda, Santa Fe; después hice Bahía Blanca, Viedma, al día siguiente Puerto Madryn, después vine hasta Caleta Olivia, Comandante Luís Piedra Buena, Río Gallegos –donde me quedé también- y finalmente llegué a Río Grande el pasado miércoles”.

Confió que “me sorprendieron con el recibimiento porque no me esperaba que estén esperándome, valga la redundancia. Por ejemplo, en Río Gallegos ya estaba un motero esperándome en la estación de servicios. Acá, un matrimonio ya fue a esperarme en la frontera y la verdad es que no esperaba esto, para mí es algo maravilloso”.

