Whatsapp bloqueará cuentas de usuarios que usen Whatsapp plus y aplicaciones similares

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp anunció que aquellas personas que instalaron WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otras aplicaciones similares, recibirán un bloqueo temporal de sus cuentas por usar una versión no autorizada en lugar de la oficial.

Voceros de la plataforma afirmaron también que, aquellas personas que fueron bloqueadas temporalmente, serán bloqueados de forma permanente en caso de no migrar a la versión oficial una vez se les vuelva a activar su cuenta.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señalan en el sitio de la app.