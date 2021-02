Coronavirus: Primera baja de pacientes en terapia intensiva desde diciembre

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, indicó: “En las últimas semanas se ha visto una desacelaración y estamos viendo un descenso en el número de casos por semana epidemiológica”

La ocupación de camas en unidades de terapia intensiva (UTI) con pacientes con coronavirus Covid-19 bajó por primera vez desde el alza de casos registrada desde mediados de diciembre en Argentina, indicó este martes el Ministerio de Salud en su reporte semanal sobre la pandemia.

“Cuando analizamos el número de personas internadas en unidades de terapia intensiva con diagnóstico confirmado nos muestra que es la primera semana que tenemos un número menor de personas internadas en UTI que la semana anterior en esta última etapa de aumento de casos”, expresó la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Los casos confirmados de coronavirus Covid-19 internados en UTI llegan a 3.526 a nivel nacional, con un porcentaje de ocupación promedio del 54,5%. mientras tanto, en el Área Metropolitana es del 60,2%; en Neuquén del 90%; en Río Negro del 83% y en Santiago del Estero del 76%.

El Ministerio de Salud informó que el promedio de casos de coronavirus en los últimos siete días es de 7.378 y el acumulado de casos en toda la pandemia es de 1.985.501.

El porcentaje de aumento de casos en relación a los últimos siete días llega al 2,7% y la tasa de incidencia cada 100 mil habitantes acumulada es de 4.355 positivos.

Los fallecidos por coronavirus son 49.398 en toda la Argentina, con una tasa de letalidad de 2,5%, mientras que los recuperados de la enfermedad ascienden a 1.786.178.

En la actualidad se mantienen 149.925 personas como casos activos de Covid-19 y se han realizado más de 6 millones de testeos.

“Vemos un aumento de casos desde mediados de diciembre, predominantemente en el AMBA, Centro y Sur del país. En Cuyo y NOA no han aumentado proporcionalmente”, expresó Carla Vizzotti y destacó: “En las últimas semanas se ha visto una desacelaración y estamos viendo un descenso en el número de casos por semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas”.

“Con semanas de retraso luego del aumento del número de casos, empezamos a ver una tendencia en el aumento de las personas fallecidas, sin una pendiente de ascenso como la del número de casos”, aclaró.

En cuanto a la campaña de vacunación, que va por la sexta semana, la viceministra de Salud precisó que se han distribuido del primer componente de la vacuna Sputnik V unas 403.320 dosis y se han reportado como aplicadas en las jurisdicciones 337.533. Mientras que del componente 2 se han distribuido 291.960 y han sido aplicadas 196.543.

“Estamos empezando a trabajar con las jurisdicciones la distribución del segundo componente”, afirmó y agregó que se está trabajando “en la recepción de nuevas dosis que vamos a ir informando el número y la fecha de ingreso al país”.

Por último, sobre las variantes de coronavirus que están circulando en el mundo y que han sido detectadas, Vizzotti aclaró que no están circulando en el país.

“En Argentina gracias a la vigilancia genómica que se está realizando sobre todo en el ANLIS-Malbrán se han identificado la cepa del Reino Unido, la cepa de Manaos y la cepa de Brasil de Río de Janeiro, donde estas últimas dos la semana pasada fueron detectadas en viajeros provenientes de esos lugares. Eso no significa que sean variantes que estén circulando predominantemente”, concluyó.