Alberto Fernández habló de la necesidad de “cuidar la mesa de los argentinos”

El Presidente habló sobre la recuperación económica del país y la necesidad de “cuidar el bolsillo de los argentinos”.

Durante su visita en Tucumán, el presidente Alberto Fernández se refirió al precios de los alimentos, la necesidad de “cuidar la mesa de los argentinos” y, entre otros factores, evitar que “los precios internacionales no se vuelvan en desmedro” de los valores en las góndolas.

Luego de resaltar la gestión sanitaria durante la pandemia, el mandatario centró su discurso en el costo final de los productos alimenticios y apuntó contra su antecesor: “La pandemia le cambió la agenda al mundo entero, con la diferencia que el mundo entero no tuvo que encontrar la pandemia después de Macri”.

Fernández aseguró que su gobierno volvió “a poner en marcha la economía” y argumentó que “en el último trimestre del año que terminó” el país demostró “una recuperación cierta y clara”.

Ante estas afirmaciones, ejemplificó con una fábrica textil riojana de dueños tucumanos que “en marzo del año pasado estaba totalmente paralizada”.

“Ahora es una fábrica que hoy produce un 50% más de lo que producía en octubre pero en octubre ya producía un 35% de lo que producía en diciembre de 2019”, contó y añadió que “ya no es una empresa fantasma, es una empresa que ya está funcionando a full y repleta de empleados”.

Pese a mostrarse contento por la reactivación industrial, advirtió que su preocupación se focaliza en el aumento de los precios de los productos textiles y que, a su vez, representa “un problema que históricamente se repite”.

“Crece la producción, crece la demanda, aumentan los precios”, cuestionó e indicó el resultado de esta fórmula: “Enseguida viene la salida mágica de lo que todo lo saben hasta que les toca gobernar”.

En una referencia hacia los que prefieren una economía basada en “abrir la importación”, recordó que cuando eso sucede se “manda a la muerte a todas estas empresas”.

“Tenemos que terminar con este dilema: hay que producir más y hay que cuidar al consumidor argentino”, sentenció Fernández y remarcó que lo ejemplificado con el rubro textil también “es aplicado a muchos sectores, como el de los alimentos, donde el problema es mucho más serio y grave”.

“Cuando uno dice que hay que cuidar la mesa de los argentinos, uno lo que dice es que hay que cuidar el bolsillo de la gente y que esto (el crecimiento del país), que es glorioso y venturoso, no se nos vuelva en contra”, subrayó.