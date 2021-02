Sáenz Peña : Castraciones a mascotas en Veterinaria Municipal

La Veterinaria municipal funciona en calle 15 y 10 del centro, detrás de tránsito. Cabe mencionar que para realizar castraciones de mascotas, se debe tomar un turno en el horario de 8 a 12 hs.

El valor de la castración es $70 pesos, se recuerda a quienes deseen hacerlo que hay una lista de espera, es por eso que se ruega ser paciente .

El día que tenes el turno previsto debes acercarte con el comprobante de pago y con tu mascota en ayunas en lo posible de 8 horas.

A no olvidar:

No se castran animales, enfermos, en celo , preñez, ni menores de 6 meses.

Traerlos en sujeción adecuada. Caninos (collar y correa) Felinos ( cajas, mochilas , etc)

Traer mantas para cubrir a él /ella