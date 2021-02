Grupo C.O.M detienen a dos masculinos con un arma blanca “ambos tenían pedido de captura

Este jueves Personal grupo COM, en circunstancias de hallarse en Operativo de Prevención en Jurisdicción Comisaría Tercera, procedió a la demora desde calle 14 y 33 del Barrio Hipólito Irigoyen, de: P. V. E. de 22 años y de M. N. C., de 21 años y al secuestro de un arma blanca y de una motocicleta marca: no visible, modelo no visible, 110cc., color negro, por conducción peligrosa y ambos produjeron desorden en estado de ebriedad. Se hace constar que P. E. interesa en CAUSA: Supuesto hurto , denuncia radicada en el día 27/01/21, en Comisaría Tercera ,y registra pedido de aprehensión en causa supuesto hurto desde fecha 28/01/21( Comisaria Tres Isletas )