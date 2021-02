Interna en Boca: se filtró un audio de Jorge Bermúdez contra Carlos Tevez

El ex jugador y actual integrante del Consejo de Fútbol del Xeneize envió un audio hablando del Apache y su foto con Angelici: “queda en evidencia cuáles son las intenciones”.

Luego de la foto de Carlos Tevez con Daniel Angelici, en un parador de Pinamar, se calentó la interna en Boca. Ahora se conoció un polémico audio de Jorge Bermúdez, que forma parte del Consejo de Fútbol, hablando sobre el 10 del Xeneize.

En el mensaje de audio se escucha a Bermúdez decir: “Son personas libres, no están presos, no son delincuentes, al menos socialmente… ¿No? Se pueden juntar, se pueden ver, pueden tomar un café. Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, con Macri, con los dos juntos, o con los que quiera, amigo”.

“En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros, papá. Él que siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son las intenciones. Evidentemente”, hace hincapié el ex capitán de Boca.

La mala relación entre el Apache y el ex futbolista colombiano viene de larga data, a esto se le suma que Bermúdez siempre atacó tanto a Macri como Angelici por la forma en que manejaron el club de la rivera.

De hecho, el Patrón había apuntado contra Tevez a mediados del 2019 cuando el futbolista negociaba la renovación de su contrato y, por aquel entonces, había manifestado: “Cuando asumimos, Carlos Tevez era un ex jugador de fútbol”.

La tensión se recrudeció con la paupérrima actuación de Boca en la semifinal de la Copa Libertadores ante el Santos de Brasil, siempre aguerrido, Bermúdez, negó que tuviera “diferencias” con la figura del plantel y disparó: “Estoy en el Consejo de Fútbol para defender a la institución y hacer las cosas con claridad. Cuando dijeron que para muchos era un ex jugador, salimos nosotros en una entrevista y fue un escándalo. Teníamos la obligación de defender nuestras posiciones y con mucho respeto”.