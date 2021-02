Sáenz Peña: Malvivientes roban ventiladores y un aire acondicionado de una Escuela

La denuncia fue realizada por la directora del establecimiento educativo.

El robo se habría producido en la madrugada de este miércoles, delincuentes sin escrúpulo ingresaron en la Escuela EEP 453 “Subprefecto Julio Raúl Pieroni”, ubicada en el Barrio Puerta del Sol.

Según el relato de la Directora, el lunes a horas 11.30, dejó la escuela en orden y sin faltante de elemento alguno; pero hoy cuando regresó a las 08.30 horas, se encontró con la desagradable sorpresa, ya que delincuentes, previo romper los vidrios de las puertas de madera, ingresaron y robaron 3 ventiladores de techo, 2 ventiladores de pie y 1 equipo de aire acondicionado de 3500 frigorías.

La docente aclaró que el lugar no cuenta con sereno ni cámaras de seguridad; sí tiene una alarma pero solamente para apertura en dos puertas de la cuales sólo estaba roto el vidrio, sin daños en el sector de madera ni cerradura, motivo por el cual la denunciante cree que las alarmas no se activaron al ingreso de los malvivientes porque no tiene sensor de movimientos.

Se labró Acta de constatación con personal de Criminalística Policial.

Intervienen la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 y la Div. Investigaciones.