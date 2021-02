Empleados de Comercio consideran que el aumento al sector, quedó muy por debajo de la inflación

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Sáenz Peña, Hugo Aguado se refirió a las últimas negociones que se llevaron a cabo con las Cámaras Empresariales en octubre del 2020 y habían quedado en una revisión de las paritarias para el mes de enero.

Señalo en tal sentido que dio que tras la revisión de las paritarias se logró un acuerdo para incorporar un 21% más de aumento el actual estaría dividido en tres aumentos mensuales del 7% en enero, febrero y marzo de 2021. Aclaró que “estos porcentajes no son acumulativos y se toman en referencia el básico del mes de diciembre. Hay que tener en cuenta que en una primera etapa van a ser no remunerativos, es decir los únicos descuentos que va a tener ese aumento son los de contribuciones y aportes de la obra social y del sindicato, luego se van a incorporar a partir del mes de abril ese 21 % se va a incorporar al básico como así también la cuota de 5 mil pesos que estanos percibiendo en una primera etapa de $2500 en abril y elr esto en mayo. Es decir que con el sueldo de mayo deberíamos tener incorporado al básico tanto el 21 % como esos $5000”.

Al referirse a negociación recordó Aguado que “las paritarias se inician en abril de cada año y vencen el 31 de amor del año siguiente, si nosotros tomamos como referencia esa fecha vamos a estar seguramente vamos a estar por encima del 40% en cuanto a la inflación y con todos estos aumentos estamos llegando a un 35% es decir que volvemos a quedar por debajo de la inflación, eso no es lo ideal pero hemos estado dialogando al respecto sobre todo porque vemos que el poder adquisitivo de los empleados de comercio no es el ideal, pero en este contexto es lo que se puede hacer”.

Aguado aclaró que “el poder adquisitivo de los empleados de comercio han quedado muy por debajo de la inflación”

Se habilita la pileta para los socios

Por otro lado Hugo Aguado comentó que se ha habilitado la Escuela de Natación, y el uso de la pileta para el resto de los asociados y su grupo familiar y el horario será de 16 a 22 horas de martes a domingo con cupos. Los afiliados van a tener que sacar un turno en el sindicato donde s ele va a dar la correspondiente autorización y una planilla COVID, tipo declaración jurada y como todos los años se va a solicitar un certificado de salud y con eso se va a dar una alternativa más para los asociados.