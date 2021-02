Conectividad Educativa: Ecom instaló torres de comunicación en establecimientos educativos

La empresa de telecomunicaciones lleva adelante el proyecto que contempla la construcción de 115 torres de fibra óptica por aire en toda la provincia, con el objetivo de impulsar una política integral de conectividad que incluye, además, el despliegue de pisos tecnológicos.

ECOM Chaco concretó la construcción y puesta en marcha de 15 torres de comunicaciones para la provisión de banda ancha en establecimientos educativos de las localidades de La Tigra, Santa Sylvina, Villa Ángela y Villa Berthet. La obra llevará conectividad a 15 escuelas del sudoeste chaqueño de las cuales seis ya cuentan con internet.

Para ello, la empresa dispuso tres cuadrillas para realizar la provisión e instalación de mástiles metálicos de 36 y 24 metros de altura para conectividad de fibra óptica por aire en zonas rurales.

Las instituciones beneficiadas son: EES N° 129; EEP N°533 “Simón Pablo Harnaga”; EEP N°588 “María de los Remedios Escalada”; EEP N° 744 “Cecilia Grierson”; EEP N°522 “San Roque González De Santa Cruz”; E.E.P N° 88 “Alberto Schweitzer”; EEP N° 75 “Jacobo Bretscher”; EEP N° 19; EEP N° 1055 “Cándido Solis”; EEP N° 301 “Nicolás Ferenczy”; EEP N° 394; EEP N° 483 “Ramón Agustín Buralli”; EEP N° 644 “Gral. José De San Martín”; EEP N° 341; y EEP N° 202 “Don Alejandro Majda”.

La instalación de infraestructura tecnológica en diversos establecimientos educativos significa no solo contar con el servicio de internet para la posterior vuelta a clases, sino que facilita la puesta en marcha de operativos integrales, promover la alfabetización digital y la apropiación de esta vital herramienta por parte de la comunidad.

Presentes donde otros no llegan

La directora de la EEP N° 644 “Gral. San Martín”, Marina García, agradeció al equipo de ECOM por brindar la oportunidad de contar con banda ancha en su establecimiento ubicado en la zona rural de Villa Berthet, donde “no hay señal de ninguna otra empresa”. “Estamos muy agradecidos porque significa poder hacer el seguimiento de nuestros alumnos y sus deberes. Gracias a esto no vamos a tener que movilizarnos kilómetros para poder acceder a internet, es un servicio que nos facilita nuestras tareas”, expresó.

Plan de Conectividad Escolar

El proyecto en conjunto con Educ.AR contempla la construcción de 115 torres en toda la provincia, con una inversión total de $29.617.656 y tiene como objetivo impulsar una política integral de conectividad educativa avanzando en el despliegue de pisos tecnológicos.

Además, se logró la conectividad de 331 predios educativos del Chaco y beneficios de programas como Conectando Clubes y Plazas.

Los enlaces están proyectados por zonas. En la zona 2 se avanzará en la conexión de cuatro predios con un total de cuatro torres de 24 metros. Las escuelas beneficiadas serán de Villa Río Bermejito y Nueva Pompeya, del departamento General Güemes.

En la zona 3 se enlazarán 36 predios con 36 torres en el departamento Independencia y O´Higgins. Las escuelas beneficiadas serán de Campo Largo, en Napenay, Avía Terai, La Tigra y La Clotilde.

En la zona 4 habrá 34 predios conectados con 11 torres para los departamentos: 9 de Julio, Comandante Fernández, Almirante Brown, Chacabuco, Presidencia Plaza, Quitilipi, San Lorenzo y Sargento Cabral. Más exactamente las localidades de Las Garcitas, Villa Berthet, Sáenz Peña, Quitilipi, La Plaza, Charata, Las Breñas y Taco Pozo.

Por último, la zona 5 se enlazarán 37 predios educativos con 16 torres de 24 metros y 21 de 36 metros para los municipios de Villa Ángela, General Pinedo, Hermoso Campo, Gancedo, Santa Sylvina de Coronel Du Graty, de los departamentos de Fray Justo Santa María de Oro, 12 de octubre, 2 de abril y Mayor Luis Fontana.