Marcos Rojo firmó el contrato y hoy será presentado en Boca Juniors

El defensor Marcos Rojo firmó el contrato que lo ligará a Boca por dos años con opción a uno mas, tras realizarse la revisión médica, por lo que ya puede sumarse a la pretemporada con sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico que encabeza el entrenador Miguel Russo.

Rojo, de 30 años, será presentado oficialmente hoy a las 10.00 por el presidente del club, Jorge Ameal, en la Bombonera.

Tras desvincularse del Manchester United en el cierre del mercado de pases de invierno en Europa, el futbolista -de 30 años- pasó unos minutos esta mañana por el predio de Casa Amarilla, en donde se entrenó el plantel boquense.

Desde allí, el jugador partió hacia un centro médico del barrio porteño de La Boca para realizarse la revisión, acompañado por Marcelo Delgado, integrante de la secretaría de fútbol del club.

En la vereda del lugar en donde se hizo los estudios, Marcos Rojo pudo tomar contacto con las pulsaciones del “mundo Boca”.

Siempre con el barbijo puesto, firmó autógrafos y se sacó fotos con hinchas boquenses que se acercaron al lugar y le dieron la bienvenida con un inequívoco estilo: “Esto es Boca, Marcos. Hay que salir campeón de todo y ganar otra Libertadores”, fue el pedido de un hombre acompañado por sus hijos, todos vestidos con camisetas azul y oro.

El lateral y marcador central, que jugó dos mundiales con el seleccionado argentino (Brasil 2014 y Rusia 2018), y convirtió un gol en cada uno de ellos, cumplió de esa forma con la revisión médica de rigor.

Rojo, exjugador de Estudiantes de La Plata y primer refuerzo de Boca para esta temporada, desarrolló un exigente entrenamiento desde hace meses en solitario, acompañado de los profesionales que lo asisten, quienes indicaron que su estado físico es óptimo.

En tanto, el plantel boquense trabajó ayer a la mañana en el predio de Casa Amarilla, tras entrenarse desde el miércoles pasado y hasta el domingo en Ezeiza, en la primera etapa de la pretemporada. Por la tarde, los jugadores completaron el doble turno, rutina que repetirán mañana.

La concentración de Boca será en el Hotel Intercontinental del centro porteño, y no se descarta que el plantel vuelva a trabajar en el predio de Ezeiza algún día de la semana.

Según allegados a la dirigencia del club de la Ribera, la búsqueda se orientará ahora hacia un lateral derecho y todo indica que será Nahuel Tenaglia, de Talleres de Córdoba, el jugador a buscar para ese sector de la cancha.

Y el mediocampista que Boca quiere es Esteban Rolón, dueño de su pase y actualmente a préstamo en Huracán, que es del gusto de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y a cargo de la secretaría de fútbol del club

Rolón, de 25 años, surgió en las divisiones juveniles de Argentinos Juniors, y pasó después por Málaga de España y Genoa de Italia. Para sumarlo como refuerzo, Boca debería pagar 500.000 dólares por la cláusula de rescisión fijada por Huracán, y negociar el contrato con el jugador, algo que ya estaría encaminado.

En cuanto a jugadores que puedan pasar a otros clubes, Rosario Central consultó la posibilidad de un préstamo por Gastón Avila, formado en el fútbol juvenil “canalla”. La secretaría de fútbol consultará al DT Russo para decidir si lo prestan o no a su club de origen.

El primer partido amistoso de Boca en esta pretemporada será el sábado 6 de febrero, ante Talleres de Córdoba, cuyo plantel se entrenará esta semana en Buenos Aires.

En cuanto a los jugadores que trabajan diferenciado para recuperarse de sus lesiones, Diego “Pulpo” González y Ramón “Wanchope” Ábila, quienes pasaron por distintas operaciones, siguen con sus trabajos en kinesiología y en el gimnasio.

El que ingresará en los próximos días al quirófano es Cristian Pavón, quien fue autorizado por el Consejo de Fútbol que encabeza Riquelme para operarse los dos dos tobillos, debido a la molestia que le causa que un sobrehueso en sus tobillos, algo que no le impide jugar ni entrenarse pero que le ocasiona una merma en su rendimiento.

En Boca siguen con la postura de vender a Pavón -quien estuvo a préstamo un año y medio en Los Angeles Galaxy de la MLS norteamericana- si llega una oferta concreta. Pero si eso no ocurre, el atacante cordobés, tras la recuperación que le llevará unos dos meses, jugará la Copa Libertadores para el “Xeneize”, ya que a Russo le interesa como refuerzo.

Finalmente, el defensor Lucas Olaza, cuyo pase pertenece a Boca, fue cedido a préstamo al Valladolid hasta el final de esta temporada, con una cláusula de obligación de compra de 4 millones de euros si el equipo español mantiene la categoría.