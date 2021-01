Covid-19: Más de 3700 personas con factores de riesgo se inscribieron para recibir la vacuna

Se trata de chaqueños y chaqueñas que se anotaron a través del link www.elijovacunarme.chaco.gob.ar del Gobierno provincial. Quienes tengan más de 60 años no es necesario que se registren, ya que los datos fueron tomados desde el padrón electoral y ya se encuentran contempladas en la campaña masiva provincial de vacunación.

A través de la plataforma de Tu Gobierno Digital, 3.702 chaqueños y chaqueños que presentan factores de riesgo se registraron para acceder con prioridad en un futuro a la vacuna contra Covid-19. A su vez, el Ministerio de Salud Pública de la provincia informó que las personas mayores de 60 años, que presenten o no patologías de base, no es necesario que se registren, ya que los datos fueron tomados desde el padrón electoral y se encuentran dentro de los grupos prioritarios contemplados en la Campaña Provincial de Vacunación contra el coronavirus.

Hasta el momento la plataforma “Elijo Vacunarme” de Tu Gobierno Digital registró 8.015 accesos mediante los cuales los ciudadanos y ciudadanos interesados buscaron información sobre la situación epidemiológica provincial y acerca de la Campaña de Vacunación contra Covid-19 que se está llevando adelante en el Chaco.

Según los datos oficiales de Salud Pública, hasta el 29 de enero unos 3.702 chaqueños y chaqueñas con distintas patologías de base y factores de riesgo se registraron en la plataforma Tu Gobierno Digital, con el fin de acceder de manera prioritaria y voluntaria a la vacuna Sputnik V contra Covid-19.

Las personas interesadas acceden de manera online y completan los requisitos solicitados para que, una vez que haya una disponibilidad masiva de vacunas, puedan disponer de manera planificada a las dosis contempladas en la Campaña Provincial de Vacunación contra Covid-19 que se está desarrollando desde fines de diciembre en el territorio provincial.

Se trata de un registro para personas entre 18 y 59 años que presentan diversos factores de riesgo y que no sólo permitirá al Ministerio de Salud Pública tener una base de datos actualizada para obtener la vacuna, sino también permitirá sumar más pacientes que hasta el momento no estaban diagnosticados y que se sumarán al padrón de asistencia sanitaria provincial para recibir el tratamiento necesario de acuerdo a su patología.

Luego de registrarse en la plataforma de Tu Gobierno Digital, un grupo de profesionales y especialistas médicos en enfermedades crónicas y de factores de riesgo evaluarán cada caso y posteriormente se comunicarán con cada ciudadano para informar la fecha y lugar donde podrá acceder de manera prioritaria a la vacuna Sputnik V, de acuerdo a la disponibilidad de dosis con las que vaya contando la provincia del Chaco.

Las patologías de base indicadas en el registro de “Elijo Vacunarme” son enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, diabetes y obesidad grados 2 y 3.

Adultos mayores de 60 años

Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública informa que las personas mayores de 60 años no deben registrarse en la plataforma de “Tu Gobierno Digital” porque todas las personas mayores ya se encuentran contempladas y nominalizadas a través del padrón electoral, para las próximas etapas de la Campaña Provincial de Vacunación contra Covid-19.

Las personas mayores de 60 años irán recibiendo de manera prioritaria y progresiva sus correspondientes dosis de Sputnik V de acuerdo a los turnos y puntos de vacunación que serán informados de manera oportuna y personal por la cartera sanitaria.

Cómo acceder a la plataforma

Para acceder al formulario, los ciudadanos interesados deben ingresar al link https://elijovacunarme.chaco.gob.ar/. Una vez en la página, la plataforma pide verificar la identidad de la persona a través de la página web: https://gobiernodigital.chaco.gob.ar/login, donde se debe ingresar CUIL y clave y también se puede crear el usuario, en caso de no tenerlo. Allí se completa el formulario para que luego sea evaluado por los profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia.

En el mismo sitio, una vez habilitada la campaña masiva, las personas podrán consultar el día, lugar y horario en el que podrán acceder a la vacuna. Así también lo podrán hacer quienes integren otros grupos en las próximas etapas.