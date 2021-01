Casi 900 personas con discapacidad fueron censadas por el Municipio

En la mañana del viernes el intendente Bruno Cipolini encabezó una conferencia de prensa donde junto al secretario de Desarrollo Humano, German Rearte; el director de Discapacidad Marcelo García y demás integrantes del área, brindó detalles de los resultados del censo para personas con discapacidad realizado por el municipio.

En la oportunidad el Intendente comentó que desde el mes de octubre se recorrieron 58 barrios, donde se encontraron 897 personas con discapacidad de las cuales 430 no poseen certificado que acredite esa condición.

“Es muy difícil incluir aquello que no se conoce, por eso creemos que es un hecho trascendente el hacer realizado esta tarea que va a facilitar y profundizar el trabajo de inclusión que se realiza desde el municipio. Hace tiempo que venimos presentando una serie de actividades importantes y con estos datos vamos a poder profundizar ese trabajo y nos permitirá hacer una ciudad más inclusiva para absolutamente todos los vecinos de Presidencia Roque Sáenz Peña”, sostuvo el Intendente.

Por su parte el Secretario de Desarrollo Humano y Deportes adelantó que el primer paso es ayudar que las 430 personas que tienen certificado de discapacidad puedan acceder al mismo, como así a los beneficios y asistencias que se les puedan brindar.

Además, se realizarán actividades deportivas para personas con discapacidad, el lunes comienzan las actividades de la escuela de danzas y durante la primera semana de marzo se realizará una capacitación en lenguaje de señas destinada a todas las áreas del municipio.

Si por alguna razón existen personas que no fueron censadas, pueden acercarse a la Oficina de Discapacidad, ubicada en calle 24 entre 13 y 15 del barrio Primero de Mayo, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, o pueden comunicarse al teléfono 3624-540762.