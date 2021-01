Caminera incautó cinco motocicletas buscadas por la justicia e intervino producto forestal

Los rodados eran solicitados por diferentes Unidades Policiales por causas de Sup. Hurto, además, intervinieron Soja y Quebracho Colorado con anomalías en sus documentaciones.

RESISTENCIA

Este miércoles por la mañana, en un control ubicado sobre calle Nueva Pompeya N° 25, Personal Motorizado de Caminera recuperó una moto marca Guerrero CG de 125 c.c; color negro.

El rodado era conducido por un joven de 22 años, quien, además conducía sin casco e intentó evadir el control policial.

La motocicleta tenía pedido de secuestro por Sup. Hurto del 2014 a solicitud de la Cría. 1° de Barranqueras.

En horas de la siesta, en otro control vial realizado en Av. Urquiza N° 1630, dieron con una motocicleta con Pedido Activo, desde el año 2014.

Se trata de una Corven, sin carenado, 110 c.c; color negro, la cual, era solicitada por la Cría. 1° Capital, por una causa de Sup. Hurto. Su conductor tenía 36 años.

Luego, por la tarde, recuperaron una moto marca Motomel Blitz de 110 c.c; color gris, conducida por un hombre de 65 años.

El rodado tenía pedido de secuestro por Sup. Hurto del 2014, a solicitud de la Cría. 1° de Fontana.

Esta mañana, efectivos del Puesto Control Caminero Antequeras, incautaron una motocicleta con Pedido de Secuestro y demoraron a su conductor de 27 años y su acompañante de 25.

Se trata de una Zanella, modelo RX, 150 c.c; color negro y bordo, buscada desde el año 2013, con intervención de la Cría. Puerto Vilelas.

SÁENZ PEÑA

Asimismo, en la ciudad Termal dieron con una moto marca Honda Wave de 110 c.c; guiada por una mujer de 40 años.

El secuestro se realizó en la Planta Verificadora N° 3, donde se verificó el rodado.

Tenía pedido de secuestro por Sup. Hurto del 2012, a solicitud de la Cría. 1° de Sáenz Peña.

VILLA ÁNGELA

También este miércoles, sus pares de Villa Ángela labraron un acta por una Sup. Inf. al Senasa, mientras realizaban un control sobre ruta prov. N° 5 km. 6, Santa Sylvina.

El producto era transportado en un camión marca Scania, conducido por un hombre de 56 años.

Llevaba 34.460 kg. de Soja a Granel, desde charata hasta la Provincia de Santa Fe, no poseía certificado de haber realizado habilitación de Senasa.

Se dio intervención al organismo nacional.

Esta mañana, en otra intervención de Caminera Villa Ángela, incautaron Producto Forestal, sin los avales correspondientes.

Ubicados sobre Ruta Nacional 95 Km. 941.2-Santa Sylvina, detuvieron la marcha de un camión marca Ford, con acoplado, conducido por un masculino de 36 años.

El chofer exhibió Remito y Guía Forestal, avalando el traslado de 21.000 kg. aprox. de madera a medidas Quebracho Colorado y 3.000 kg. aprox. de varillas Quebracho Colorado redespacho.

Al momento del control físico, los Agentes constataron que transportaba 400 Postes aserrados de Quebracho Colorado, sin contar con las documentaciones correspondientes.

Seguidamente, procedieron al secuestro de la carga mencionada, conforme lo dispuesto por la Dirección de Bosques-Machagai.