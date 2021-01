Vuelven a robar el Servicio de Nutrición del Hospital 4 de Junio

El robo, sin ejercer violencia en ninguna de las entradas se produjo en horas de la madrugada.

Un nuevo robo, sin que se ejerza violencia en alguna de las entradas se produjo esta madrugada en el Servicio de Nutrición del Hospital 4 de Junio. Se trata del tercer robo en menos de dos meses y en esta oportunidad se llevaron un ventilador de pared y tenía preparado para llevarse una picadora de vegetales entre otros elementos.

Según se pudo saber los malvivientes entraron por una puerta que tiene el servicio en la parte trasera, pero de la cual ninguno de los profesionales cuanta con la llave. Se trata de una puerta de hierro, la cual no estaba forzada. Del lugar se llevaron un ventilador de pared, grande, que estaba bastante alto por lo que los malvivientes tuvieron el tiempo necesario para bajarlo, se llevaron unos cuchillos y dejaron preparados en un lugar la picadora de vegetales y otros elementos.

Desde el último robo que sufrió el servicio, se realizó la correspondiente denuncia, pero no tuvieron respuestas ni de la Policía, ni del Ministerio de Salud sobre el tema seguridad en el Hospital 4 de Junio.

Cabe señalar que por falta de pago de adicionales, el hospital 4 de Junio solo cuenta con un agente en la zona, por el momento no hay personal policial en el nosocomio.