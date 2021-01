Lautaro Martínez extenderá su contrato con Inter hasta el 2024

El jugador argentino renovará su vínculo con el club italiano y contará con una cláusula “anti-Juventus”.

El delantero argentino Lautaro Martínez renovará su contrato con Inter, de Italia, hasta finales de diciembre del 2024, con una cláusula “anti-Juventus”, según informaron los medios de ese país. El exatacante de Racing Club tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2023, aunque la idea de la dirigencia fue mejorarle el salario, que llegaría a siete millones de euros anuales, informaron desde La Gazzetta dello sport.

Asimismo, el representante de Martínez, el exfutbolista Alberto Yaqué, consiguió que se le mantenga el valor de la cláusula de salida en 111 millones de euros, con la excepción de Juventus, que en caso de quererlo tendrá que poner 150 millones.

El objetivo de los directivos interistas es impedir la llegada de una de sus figuras al equipo turinés, rival en la competencia local. “Si me equivoco me enfado. Siempre he querido jugar en el Inter y ganar el Scudetto aquí. Solo pienso en trabajar, trabajar, trabajar para ganar con el Inter”, aseguró hace algunos días Lautaro con el periódico italiano.