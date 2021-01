Sáenz Peña: Ladrón arrepentido, fue a devolver parte de lo robado y pidió a su víctima que “Por favor retire la denuncia “

Una mujer de 27 años domiciliada en Bº San Cayetano denunció que anoche a horas 21 : 00 aproximadamente al estar en su domicilio llego L. L. alias PELA, quien entrego a la denunciante dos amoladoras las cuales se las había sustraído en horarios de la madrugada desde el interior del domicilio, manifestándole textualmente “POR FAVOR NO ME MANDES MAS LA POLICIA A MI CASA, VOY A VER COMO HAGO PARA DEVOLVERTE LA BOMBA DE AGUA, Y POR FAVOR LEVANTA LA DENUNCIA, NO QUIERO TENER PROBLEMAS CON LA POLICIA HOY ANDUVIERON TODO EL DIA POR MI CASA…”, luego se retiro del lugar.

Se procura aprehensión L. L, Alias PELA.