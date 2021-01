Quitilipi : Denunció a su pareja por violencia de género

Una mujer de 38 años denunció este lunes, en la Comisaría de Quitilipi a su esposo por golpearla, e insultarla delante de sus hijos.

La victima relato en la comisaria estar casada hace 21 años con A. F. P. 41 años, tener 6 hijos común de n18 años , 17 , 16 , 12 y la más pequeña de 4 años , todos hijos del mismo hombre , y aparte tener otra hija de 21 años , que el crió desde 6 meses vida , a horas 13:30 aproximadamente se fue a quedarse en casa de su hermana, debido a que hace días venia aguantando insultos de su esposo y no quería estar cuando regresaba trabajar , la mujer llevo a dos de sus hijas con ella y a horas 21:00 aproximadamente llego su esposo allí y empezó a insultarla , la victima conto que su hija más chica estaba en sus brazos y él la saco con fuerza, luego la empujo hacia afuera habitación, y le decía a la mujer que la iba a denunciar si no volvía a casa con él, comenzó a golpearla , la agarro del cabello y la tiro en la cama, le pegaba con la mano abierta por la cabeza, una de sus hijas estaba en la pieza y vio todo lo que pasaba.

El hombre la insultaba y le decía “SOS UNA PROTISTUTA SEGURO TENES OTRO” y zamarreaba, hasta que llego la policía y lo sacaron de adentro de la casa, si ellos no llegaban no sé qué iba a pasar, iba a matarme porque agarro un pedazo hierro que había en lugar. Denunció la mujer

También aclaro que no es la primera vez que la maltrata físicamente, por temor nunca realizó la denuncia, también dejo asentado que el hombre le prohibía todo, amistades, visita a familiares y que sus hijos son testigos de todo lo que vivía hace años.

La mujer pidió ser examinada por el médico policial y Accionó Penalmente contra A. F. P., asimismo solicito medida prohibición de acceso y acercamiento y la correspondiente cuota alimentaria.

Seguidamente personal Policial procedió detención A. F. P. (41 años), tras consultar Fiscal Investigaciones en Turno a cargo Dr GUSTAVO RAFAEL VALERO, dispuso que sea notificado aprensión, y trasladado.