Napenay: Noble gesto de la Policía del Chaco, cumplen el sueño a un nene en su cumpleaños

Franchesco es un niño de la localidad de Napenay en su momento le pidió a su mamá que para su cumpleaños número cuatro , lo festejara vestido de policía, pero no se esperaba que la sorpresa fuera mayor, ya que tuvo una grata sorpresa.

En una iniciativa por parte de su mamá para sorprender a su hijo que pidió que su cumpleaños lo festejara de policía ella no se quedó conforme y fue por más, es así que hablo con el Sr. Comisario Edgardo Martínez y explicó cuál era el sueño de su pequeño que cumplía 4 años. Al saber de esta situación el jefe comunal no tuvo problemas en sumarse y ayudar a la madre a que se cumpliera el sueño de Franchesco .

Es por eso que el Sr. Comisario Edgardo Martínez junto al Sargento Martín Cabrera y al Sargento Cardozo Javier, que con autorización de sus Superiores y Respetando las medidas de seguridad llegaron anoche hasta el domicilio del pequeño FRANCHESCO SORIA quien estaba vestido de personal policial comisario por el fanatismo hacia la fuerza en celebración de su cumpleaños número 4.

Los efectivos le brindaron un caluroso aplauso y le hicieron un presente de una remera con la insignia de la fuerza policial con la leyenda Policía de Napenay y un barbijo.

En comienzo de la cuarentena ha despertado el fanatismo en este pequeño por la fuerza policial, que cada vez que escucha la sirena los espera ver pasar en el portón de su casa. Franchesco quedó asombrado y muy emocionado por la sorpresa que le han brindado los efectivos.

La madre agradeció este gesto noble que tuvo el Comisario Edgardo Martínez y También agradeció al ex comisario de la localidad Sr. Parra, quien se ocupo de dejar mencionada dicha sorpresa al comisario entrante.

Por su parte la concejal Verónica Silva y su esposo expresaron” queremos agradecer eternamente por haberle hecho realidad el sueño de nuestro hijo, y regalarle exclusivamente el toque de sirenas tan anhelado de FRANCHESCO Gracias por todo”. Culmino.