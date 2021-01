La fortuna que embolsó Conor McGregor pese a su lapidaria derrota ante Dustin Poirier en su regreso a UFC

El luchador estadounidense Dustin Poirier venció por la vía rápida al irlandés Conor McGregor en el UFC257 de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos y le dio una lección de combate al ex campeón de la compañía de artes marciales mixtas (MMA) más espectacular del planeta. El evento fue el más esperado de los últimos tiempos ya que marcó el regreso del europeo a la jaula tras su último retiro, lo cual en la previa generó expectativa tal que elevó las bolsas por encima de lo común.

La repartija de dinero entre los peleadores se acuerda antes del duelo y aquí estaba claro que la gran estrella era McGregor, por eso pese a la caída sobre la lona se llevó una fortuna a su cuenta bancaria. Solamente por pisar el octágono ya sumó USD 5 millones, bolsa récord para UFC, pero a esto hay que sumarle los millones por PPV. En total, según estima el sitio The Sun, su ingreso fue de USD 24,5 millones, cifra espectacular si se tiene en cuenta que en UFC las ganancias en un combate por un título apenas superan el millón.

The Notorius cayó en el segundo round tras recibir una catarata de golpes en el rostro que no pudo esquivar, sobre todo porque su pierna derecha ya estaba muy lastimada y le impidió moverse con velocidad. Si se hace la división, el resultado marca que embolsó USD 54.600 por segundo.

La comparación con Poirier es brutal: el norteamericano apenas sumó casi USD 1 millón por haber entrado a la jaula.

El estadounidense había prometido una batalla en la previa y la hubo. El irlandés comenzó dominando, pero Diamond le dio la vuelta a la contienda con un KO en el segundo asalto. El norteamericano sorprendió a todos y se tomó su revancha casi siete años después e inscribió su nombre en la historia de UFC, luego de que The Notorius lo venciera en su primer duelo en 2014.

Este revés, el quinto en 27 combates, pero el primero por KO, enciende la alarma para McGregor, quien se convirtió en 2016 en el primer luchador de Ultimate Fighting Championship (UFC) en tener dos títulos simultáneamente en dos categorías y superó ampliamente los límites mediáticos de este deporte desde su debut en UFC en 2013.

“Es duro estar inactivo tanto tiempo”, reconoció el irlandés de 32 años en conferencia de prensa. Derribado al suelo de entrada, donde no se siente cómodo, y después desestabilizado por las patadas bajas de Poirier, The Notorious pareció encontrar el hilo del combate en el primer asalto antes de hundirse en el segundo.

“Su low kick a las pantorrillas fue muy bueno. Dustin es un verdadero luchador”, reconoció y adelantó: “Es difícil de aceptar. Voy a volver porque es lo que he hecho siempre. Voy a encajar este golpe”, añadió.

El combate entre Poirier y McGregor se desarrolló en el nuevo Etihad Arena, en la isla de Yas Island, un centro deportivo que el gobierno emiratí creó en julio pasado. Los tres eventos de la UFC organizados en los siete últimos días fueron los primeros en permitir a aficionados asistir a los combates, con unas 2.000 personas presentes en el evento principal.