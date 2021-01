El Centro Dermatológico ofrece recomendaciones para evitar quemaduras y lesiones en la piel

El Ministerio de Salud Pública del Chaco y el Centro Dermatológico “Dr. José María Giménez” aconsejan no exponerse al sol entre las 10 y 16 y utilizar protector solar para prevenir cáncer de piel, manchas, lunares y posibles tumores.

Las altas temperaturas y el impacto del sol son factores nocivos para la salud y sobre todo para la piel, por lo que desde el Ministerio de Salud Pública del Chaco y el Centro Dermatológico “Dr. José María Giménez” se brinda ama comunidad variadas recomendaciones para evitar lesiones y quemaduras.

Especialistas resaltan la importancia del uso de protector solar, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, el uso de ropas claras y de algodón preferiblemente con mangas largas; la especial protección de los niños y la correcta hidratación, entre otros consejos.

Además recomiendan a la población que ante la aparición de manchas, lesiones, quemaduras en la piel o cualquier cambio en lunares, dolores o molestias, deben acudir a profesionales en dermatología tanto en instituciones públicas o privadas para realizar los análisis pertinentes y tratamientos necesarios.

Para realizar cualquier consulta las personas interesadas pueden acercarse al Centro Dermatológico “Dr. Manuel María Giménez” ubicado sobre la calle Ameghino 1.205 de la ciudad de Resistencia, de lunes a viernes a partir de las 7. También pueden comunicarse al teléfono 3624-452602.

“Una de las principales recomendaciones que hacemos es el uso correcto del protector solar con factor que sea mayor de 30 FPS, mientras que si se trata de pieles muy blancas, la protección recomendables es de 50 FPS o más. Además el protector solar debe aplicarse media hora antes de estar en exposición al sol o al aire libre, aunque el cielo esté nublado porque los rayos UV impactan igual”, señaló la integrante del Centro Dermatológico “Dr. Manuel María Giménez”, Vanesa Melo.

Además la especialista en dermatología indicó que “es importante renovar el protector solar cada dos horas porque en ese tiempo termina su eficacia, al igual que deben hacerlo aquellas personas que sudan mucho o quienes se introducen a la pileta”.

Otra de las recomendaciones realizadas desde el Centro es que a la hora de usar trajes de baño se aconseja que los niños y niñas empleen indumentaria con mangas largas para evitar quemaduras solares. “Las lesiones causadas por el sol que puedan sufrir los niños en la actualidad, sumadas a la predisposición genética, pueden generar cáncer de piel en la adultez”, explicó Melo.

Asimismo, ante las altas temperaturas y el impacto del sol, es recomendable cubrir las orejas y el cuero cabelludo utilizando gorros, sombreros, capelinas y sombrillas (debido a que se detectaron casos de cáncer de piel en el cuero cabelludo) y es sumamente importante mantener una correcta hidratación.

Los especialistas en dermatología desaconsejan el uso de las camas solares y el bronceado. “Una piel bronceada no es una piel sana ni saludable, por lo que no se recomienda usar camas bronceadoras. Sí se pueden utilizar los autobronceantes que están autorizados y dan el efecto bronceado deseado sin ningún tipo de riesgo”, remarcó Vanesa Melo.

Por otra parte, hicieron especial hincapié en la importancia del autocontrol de la piel donde cada persona debe conocer sus lunares y ante cualquier cambio de color y simetría, o la aparición de dolores, molestias o sangrado, deben consultar con especialistas en dermatología.

“Si hay lesiones sospechosas, como manchas o pequeños tumores que no cicatrizan ni se curan, crecen, no desaparecen o sangran, hay que acudir inmediatamente a la consulta profesional médica para despejar las dudas, porque si se trata de alguna lesión maligna, se buscará el tratamiento adecuado”, señaló la especialista.