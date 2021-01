Intensos operativos de control por parte del Municipio y Fuerzas de Seguridad

Las distintas áreas operativas del municipio (Tránsito, Nocturnidad e Inspección General) junto a Policía de la Provincia realizaron diversos operativos de control motovehicular, horario de cierre de comercios e incumplimiento de las normativas vigentes, durante el fin de semana.

Se debe tener en cuenta que los operativos de control motovehicular refuerzan la prevención, no solo de accidentes sino también de hechos delictivos, dado que en los mismos se registran las motos e intervienen las fuerzas de seguridad cuando alguna de ellas presenta adulteraciones o pedido de secuestro. En caso de que la moto no cuente con la documentación necesaria que acredite la propiedad por parte de la persona que la conduce, el vehículo es retenido preventivamente.

En los operativos, durante la semana se labraron actas de infracción a comercios que no respetaron el horario de cierre, labraron 180 actas de infracción a la ley de tránsito y ordenanzas municipales, se retuvieron provisoriamente 27 motos por falta de documentación o falta total de accesorios para circular (luces, patentes y demás). Por su parte personal policial labró 17 actas de infracción y procedió al secuestro de 12 motocicletas.

Cabe mencionar que en todos los casos se contó con la colaboración de personal policial y Gendarmería en marco de las acciones conjuntas a fin de contribuir a la seguridad en la ciudad.